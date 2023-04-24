Белгородскую область массово атаковали беспилотниками

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
23 апреля беспилотники атаковали Белгородскую область четыре раза. Летательные аппараты заметили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Один БПЛА посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Вглубь границы беспилотник проник на 500 метров. Его увидели в районе села Муром в Шебекинском горокруге. Ещё один беспилотник долетел до населённого пункта.
Другой аппарат заметили на окраине села Середа. Его удалось сбить. При падении сдетонировал боеприпас, беспилотник взорвался.
Кроме того, в Белгородский район смог попасть ещё один БПЛА. Он упал и взорвался. По информации источника, пострадал один человек. По нашим данным, среди местных жителей пострадавших нет.