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Белгородскую область массово атаковали беспилотниками

24 апреля 2023, 06:52
Фото: 1MI

За день беспилотники атаковали Белгородскую область четыре раза

БПЛА заметили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Сюжет
СВО

23 апреля беспилотники атаковали Белгородскую область четыре раза. Летательные аппараты заметили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Один БПЛА посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Вглубь границы беспилотник проник на 500 метров. Его увидели в районе села Муром в Шебекинском горокруге. Ещё один беспилотник долетел до населённого пункта.

Другой аппарат заметили на окраине села Середа. Его удалось сбить. При падении сдетонировал боеприпас, беспилотник взорвался.

Кроме того, в Белгородский район смог попасть ещё один БПЛА. Он упал и взорвался. По информации источника, пострадал один человек. По нашим данным, среди местных жителей пострадавших нет.

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#Спецоперация#СВО#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Происшествия#БПЛА#Беспилотник#Пострадавшие
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