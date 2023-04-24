Белгородских министров обязали два раза в неделю проводить прямые эфиры

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
По словам руководителя Центра управления регионом, по итогам прямого эфира губернатора выяснилось, что запрос населения на коммуникацию с представителями органов исполнительной власти выше, чем с представителями органов муниципальной власти. На прошлый прямой эфир поступило порядка 51% таких обращений, на данный эфир — 59%. Такое распределение процентов связано с проведением ежедневных коротких прямых эфиров глав районов.
Руководитель ЦУР рекомендовал руководителям министерств области так же не реже одного раза в неделю проводить такие эфиры.
Кроме того, стало известно, что больше возвратов обращений от населения приходится на администрацию Белгорода.
Среди типичных ошибок при ответе министерств и глав в соцсетях на обращения белгородцев — развёрнутый ответ с использованием шаблонов, канцеляризмов и законов.
Поручение — провести обучающий семинар с министерством образования, администрациями Валуйского горокруга и Белгорода в части дополнительного разъяснения по порядку и формату работы с обращениями в соцсетях. Все министерства прошу, чтобы два раза в неделю проводили прямые эфиры не менее 15 минут.
Вячеслав Гладков