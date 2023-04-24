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Белгородских министров обязали два раза в неделю проводить прямые эфиры

24 апреля 2023, 06:48
Фото: 1MI
В ходе оперсовещания Вячеславу Гладкову представили анализ обращений, поступивших на прямой эфир губернатора 13 апреля. Запрос населения на коммуникацию с представителями органов исполнительной власти оказался выше, чем с представителями органов местного самоуправления.

По словам руководителя Центра управления регионом, по итогам прямого эфира губернатора выяснилось, что запрос населения на коммуникацию с представителями органов исполнительной власти выше, чем с представителями органов муниципальной власти. На прошлый прямой эфир поступило порядка 51% таких обращений, на данный эфир — 59%. Такое распределение процентов связано с проведением ежедневных коротких прямых эфиров глав районов.

Руководитель ЦУР рекомендовал руководителям министерств области так же не реже одного раза в неделю проводить такие эфиры.

Кроме того, стало известно, что больше возвратов обращений от населения приходится на администрацию Белгорода.

Среди типичных ошибок при ответе министерств и глав в соцсетях на обращения белгородцев — развёрнутый ответ с использованием шаблонов, канцеляризмов и законов.

Поручение — провести обучающий семинар с министерством образования, администрациями Валуйского горокруга и Белгорода в части дополнительного разъяснения по порядку и формату работы с обращениями в соцсетях. Все министерства прошу, чтобы два раза в неделю проводили прямые эфиры не менее 15 минут.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Прямой эфир#Министр#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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