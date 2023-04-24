Белгородских министров обязали два раза в неделю проводить прямые эфиры

По словам руководителя Центра управления регионом, по итогам прямого эфира губернатора выяснилось, что запрос населения на коммуникацию с представителями органов исполнительной власти выше, чем с представителями органов муниципальной власти. На прошлый прямой эфир поступило порядка 51% таких обращений, на данный эфир — 59%. Такое распределение процентов связано с проведением ежедневных коротких прямых эфиров глав районов.