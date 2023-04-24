Белгородские спасатели получили технику для химической защиты

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По его данным, из областного бюджета в 2023 году на приобретение техники для белгородских спасателей запланировано выделить порядка 60 млн рублей. Закупили уже на 40 млн рублей. Речь идёт об 11 единицах техники: шесть приобрели за счёт средств областного бюджета, а пять — за счёт федерального.
Потапов отметил, что не так давно в распоряжение ведомства прибыл специальный образец техники, который позволит ещё эффективней работать в плане химической защиты.
Также из резервного фонда правительства области выделили дополнительные средства на приобретение спецтехники, которая способна передвигаться по полям, по грязи. Её закупят в ближайшее время.