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Белгородские спасатели получили технику для химической защиты

24 апреля 2023, 09:42
Фото: 1MI
Всего на оснащение регионального ведомства в 2023 году из областного бюджета выделили порядка 60 млн рублей. Подробнее сообщил начальник управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.
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МЧС

По его данным, из областного бюджета в 2023 году на приобретение техники для белгородских спасателей запланировано выделить порядка 60 млн рублей. Закупили уже на 40 млн рублей. Речь идёт об 11 единицах техники: шесть приобрели за счёт средств областного бюджета, а пять — за счёт федерального.

Потапов отметил, что не так давно в распоряжение ведомства прибыл специальный образец техники, который позволит ещё эффективней работать в плане химической защиты.

Также из резервного фонда правительства области выделили дополнительные средства на приобретение спецтехники, которая способна передвигаться по полям, по грязи. Её закупят в ближайшее время.

 

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#Кристина Семенчук#Спецтехника#Закупка#Средства#МЧС#Химзащита#Общество#Белгородская область#Сергей потапов
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