Белгородские спасатели получили технику для химической защиты

По его данным, из областного бюджета в 2023 году на приобретение техники для белгородских спасателей запланировано выделить порядка 60 млн рублей. Закупили уже на 40 млн рублей. Речь идёт об 11 единицах техники: шесть приобрели за счёт средств областного бюджета, а пять — за счёт федерального.