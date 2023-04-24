Белгородская область не вошла в топ регионов по доходности вложений в недвижимость

Белгородская область не вошла в число субъектов РФ с самыми высокими показателями по доходности. Среднегодовой показатель за пять лет составил 7,1%. Среднегодовая доходность инвестиций за аналогичный срок без учёта сдачи её в аренду равняется 3,8%. Таким образом, в рейтинге регион занял 53-е место.