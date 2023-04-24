Белгородская область не вошла в топ регионов по доходности вложений в недвижимость

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В России назвали регионы, где зафиксировали наиболее высокий показатель доходности вложений в недвижимость. Лидируют в рейтинге Краснодарский край, Алтай и Адыгея.
Белгородская область не вошла в число субъектов РФ с самыми высокими показателями по доходности. Среднегодовой показатель за пять лет составил 7,1%. Среднегодовая доходность инвестиций за аналогичный срок без учёта сдачи её в аренду равняется 3,8%. Таким образом, в рейтинге регион занял 53-е место.
Аналогичный результат по первому показателю — в Тамбовской области. Если без учёта аренды, то он составляет 3,5%. В соседней Курской области показатели равны 7,7% и 4,8% соответственно.
Лучший результат среди регионов Центрального Черноземья — в Воронежской области. Среднегодовой показатель за пять лет — 8,6%, без учёта аренды — 5,9%. В Липецкой области — 8,4% и 5,3%.