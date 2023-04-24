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Белгородская область не вошла в топ регионов по доходности вложений в недвижимость

24 апреля 2023, 12:54
Фото: 1MI
Среднегодовая доходность в недвижимость в регионе за пять лет составила 7,1%. Самый высокий доход от недвижимости получили жители Кубани, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
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В России назвали регионы, где зафиксировали наиболее высокий показатель доходности вложений в недвижимость. Лидируют в рейтинге Краснодарский край, Алтай и Адыгея.

Белгородская область не вошла в число субъектов РФ с самыми высокими показателями по доходности. Среднегодовой показатель за пять лет составил 7,1%. Среднегодовая доходность инвестиций за аналогичный срок без учёта сдачи её в аренду равняется 3,8%. Таким образом, в рейтинге регион занял 53-е место.

Аналогичный результат по первому показателю — в Тамбовской области. Если без учёта аренды, то он составляет 3,5%. В соседней Курской области показатели равны 7,7% и 4,8% соответственно.

Лучший результат среди регионов Центрального Черноземья — в Воронежской области. Среднегодовой показатель за пять лет — 8,6%, без учёта аренды — 5,9%. В Липецкой области — 8,4% и 5,3%.

Воронеж обошёл Белгород по числу продаваемой коммерческой недвижимости
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Рейтинг#Экономика#Недвижимость#Доходность#Аренда
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