Белгородец убил знакомую из-за отказа в интиме, после чего покончил с собой

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Белгороде мужчина убил знакомую. Причиной послужил отказ в интимных отношениях со стороны женщины. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.
В январе белгородец пришёл в гости к потерпевшей, где и решил её убить из-за отказа поддерживать с ним близость. Обвиняемый не менее 14 раз ударил белгородку кулаками в область лица и головы. Происходило всё это в подъезде.
Затем мужчина вместе с пострадавшей отправился к ней в квартиру, где и продолжил её избивать. Женщина в итоге получила не менее девяти ударов ножом. Она умерла из-за полученных травм.
С места преступления подозреваемый скрылся, а на следующий день покончил с собой.
Белгородца полностью изобличили в совершённом преступлении. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.