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Белгородец убил знакомую из-за отказа в интиме, после чего покончил с собой

24 апреля 2023, 11:01
Фото: 1MI
Удары пострадавшей он наносил руками и ножом. После убийства мужчина скрылся, а затем покончил с собой. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд, сообщили в городской прокуратуре.

В Белгороде мужчина убил знакомую. Причиной послужил отказ в интимных отношениях со стороны женщины. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

В январе белгородец пришёл в гости к потерпевшей, где и решил её убить из-за отказа поддерживать с ним близость. Обвиняемый не менее 14 раз ударил белгородку кулаками в область лица и головы. Происходило всё это в подъезде.

Затем мужчина вместе с пострадавшей отправился к ней в квартиру, где и продолжил её избивать. Женщина в итоге получила не менее девяти ударов ножом. Она умерла из-за полученных травм.

С места преступления подозреваемый скрылся, а на следующий день покончил с собой.

Белгородца полностью изобличили в совершённом преступлении. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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#Наталья Корявых#Убийство#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Интим#Нож
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