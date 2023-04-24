«Авто пострадало из-за ракеты»: в Белгороде продают повреждённую из-за ЧП машину

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Белгороде пытаются продать иномарку, пострадавшую из-за прилёта. Согласно объявлению, продавец готов попрощаться с автомобилем Nissan за 200 тыс. рублей. У авто раздавлена крыша из-за падения на неё кучи из грунта и асфальта.
Как утверждает продавец, пострадала машина «после прилёта ракеты». Вероятнее всего, речь про недавнюю ситуацию со взрывом на перекрёстке Ватутина и Губкина. Объявление о продаже появилось на днях. Также указано, что салон остался цел, а повреждения получила только крыша.
Взрыв в Белгороде произошёл 20 апреля. Пострадали три человека, как минимум семь квартир и шесть автомобилей. Причиной послужил нештатный сход боеприпаса с самолёта.
Напомним, из-за взрыва в воздух взлетела иномарка, которая принадлежит местному таксопарку. Автомобиль из-за силы удара поднялся на высоту 40 метров и приземлился на крышу «Пятёрочки», где находился всю ночь. Его сняли только утром следующего дня.