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«Авто пострадало из-за ракеты»: в Белгороде продают повреждённую из-за ЧП машину

24 апреля 2023, 09:26
Фото: www.avito.ru

В Белгороде пытаются продать пострадавшее из-за ЧП авто

Автомобиль, как указано в объявлении, пострадал «после прилёта ракеты». На машину упала куча из грунта и асфальта, у неё раздавило крышу.

В Белгороде пытаются продать иномарку, пострадавшую из-за прилёта. Согласно объявлению, продавец готов попрощаться с автомобилем Nissan за 200 тыс. рублей. У авто раздавлена крыша из-за падения на неё кучи из грунта и асфальта.

Как утверждает продавец, пострадала машина «после прилёта ракеты». Вероятнее всего, речь про недавнюю ситуацию со взрывом на перекрёстке Ватутина и Губкина. Объявление о продаже появилось на днях. Также указано, что салон остался цел, а повреждения получила только крыша.

Фото: www.avito.ru

Взрыв в Белгороде произошёл 20 апреля. Пострадали три человека, как минимум семь квартир и шесть автомобилей. Причиной послужил нештатный сход боеприпаса с самолёта.

Напомним, из-за взрыва в воздух взлетела иномарка, которая принадлежит местному таксопарку. Автомобиль из-за силы удара поднялся на высоту 40 метров и приземлился на крышу «Пятёрочки», где находился всю ночь. Его сняли только утром следующего дня.

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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Город#Белгородская область#Белгород#Автомобиль#Объявление#Авито
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