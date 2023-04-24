«Авто пострадало из-за ракеты»: в Белгороде продают повреждённую из-за ЧП машину

Как утверждает продавец, пострадала машина «после прилёта ракеты». Вероятнее всего, речь про недавнюю ситуацию со взрывом на перекрёстке Ватутина и Губкина. Объявление о продаже появилось на днях. Также указано, что салон остался цел, а повреждения получила только крыша.