Адаптационная программа для новых сотрудников стартовала на «ОМК Энергомаш»

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Информационную встречу для новых сотрудников предприятия провели тренер Корпоративного университета Марина Казакова и начальник управления по работе с персоналом завода в Белгороде Анна Зайкова.
На вводном семинаре участники познакомились с историей завода и компании, задали все интересующие их вопросы о работе ОМК и разобрали кейс-задания. В завершении встречи каждый получил символический подарок с корпоративной символикой.
«Уникальность нашего семинара заключается в том, что он первый во всем: впервые проходит на белгородском заводе, а слушатели — первые из сотрудников, кто знакомится с компанией в таком формате. Мы также впервые работаем в тандеме. Анна рассказывает про процессы на предприятии, а я знакомлю коллег с ОМК», — пояснила Марина Казакова.
«Я считаю, что такие занятия для молодых специалистов не просто нужны — они обязательны. Мы познакомились друг с другом, погрузились в историю предприятия и узнали много полезной информации об ОМК. Конечно, приятно осознавать, что я теперь в такой сильной команде профессионалов», — рассказал один из участников встречи, менеджер управления по продажам труб, поковок, штамповок Константин Еремин.
Для новых сотрудников белгородского завода ОМК в рамках адаптационной программы в 2023 году также запланированы экскурсии на все производственные площадки предприятия и командообразующие мероприятия. Они позволят специалистам лучше познакомиться друг с другом, сплотиться и наладить эффективные рабочие взаимоотношения.
На заводе «ОМК Энергомаш» разработан целый комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации и развитие профессиональных навыков сотрудников. Так, например, в рамках программы развития кадрового резерва в апреле состоялся тренинг «Базовые управленческие навыки» для линейных руководителей. Участники обучения разобрали весь управленческий цикл, познакомились с актуальными методиками анализа рабочих ситуаций, отработали способы постановки задач и качественной коммуникации с сотрудниками, а также получили готовые алгоритмы действий.
Сочетание теории и практики сплотило управленческую команду. Бизнес-симуляция помогла руководителям по-новому выстроить рабочие процессы и обменяться друг с другом личным опытом, а также посмотреть на себя со стороны и увидеть свои сильные и слабые стороны.