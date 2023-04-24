Адаптационная программа для новых сотрудников стартовала на «ОМК Энергомаш»

«Уникальность нашего семинара заключается в том, что он первый во всем: впервые проходит на белгородском заводе, а слушатели — первые из сотрудников, кто знакомится с компанией в таком формате. Мы также впервые работаем в тандеме. Анна рассказывает про процессы на предприятии, а я знакомлю коллег с ОМК», — пояснила Марина Казакова.