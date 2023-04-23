За март белгородцы сдали в фандоматы более 35 тысяч пластиковой и алюминиевой тары

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что за март 2023 года белгородцы сдали в вендинговые автоматы более 35 тысяч единиц пластиковой и алюминиевой тары.
За сдачу пластиковых бутылок и алюминиевых банок белгородцы получают ЭкоБонусы на сайте ecoplatform.ru. Чтобы накапливать баллы, необходимо зарегистрироваться на сайте. В настоящий момент там зарегистрированы 4 410 пользователей.
ЭкоБонусы можно обменивать на скидки от партнёров компании «Экоплатформа». Например, в магазине «ВкусВилл» или интернет-магазине бытовой техники «SYNERGETIC».
Также известно, на какой улице чаще всего сдают пластиковую и алюминиевую тару – на Есенина, 12б. За всё время работы автомата жители сдали более 100 тысяч единиц тары.