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За март белгородцы сдали в фандоматы более 35 тысяч пластиковой и алюминиевой тары

23 апреля 2023, 17:50
Фото: 1MI
Всю тару белгородцы сдавали в вендинговые автоматы. По информации регионального правительства, в марте сдали на 20 тысяч единиц тары больше, чем за февраль и январь 2023 года.
Сюжет
Природа

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что за март 2023 года белгородцы сдали в вендинговые автоматы более 35 тысяч единиц пластиковой и алюминиевой тары.

За сдачу пластиковых бутылок и алюминиевых банок белгородцы получают ЭкоБонусы на сайте ecoplatform.ru. Чтобы накапливать баллы, необходимо зарегистрироваться на сайте. В настоящий момент там зарегистрированы 4 410 пользователей.

ЭкоБонусы можно обменивать на скидки от партнёров компании «Экоплатформа». Например, в магазине «ВкусВилл» или интернет-магазине бытовой техники «SYNERGETIC».

Также известно, на какой улице чаще всего сдают пластиковую и алюминиевую тару – на Есенина, 12б. За всё время работы автомата жители сдали более 100 тысяч единиц тары.

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#Александра Склярова#Пластик#Алюминий#Автомат#Экология#Природа#Белгородская область
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