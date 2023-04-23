ВСУ второй раз за воскресенье ударили по Белгородской области

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Сообщения об обстреле разослали белгородцам. Жителей села Сподарюшино просят спуститься в подвалы и занять укрытие.
Сегодня, в первое воскресенье после Пасхи, в праздник Красной горки, ВСУ уже обстреляли село Муром Шебекинского горокруга.
Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Тем не менее, повреждены были линии электропередачи. Аварийные службы выезжали на место, чтобы устранить последствия прилётов.
А 22 апреля под обстрел также попал Рыльский район Курской области. Соседям досталось сильно — было зафиксировано больше 20 прилётов по территории. Тем не менее, жертв и разрушений не было.