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В зоне СВО погиб ещё один белгородец

23 апреля 2023, 19:08
Фото: 1MI
О гибели военнослужащего сообщили в сообществе "Официальный Старый Оскол".

По данным сообщества «Официальный Старый Оскол», староосколец Артём Юрьевич Кузнецов погиб 20 октября при выполнении боевых задач в ходе СВО в Луганской области. 

Прощание с военнослужащим состоится 24 апреля в 11:20 в микрорайоне Восточный в Старом Осколе. Отпевание пройдёт в часовне Каплинского кладбища в 12:00.

Напомним, что вчера, 22 апреля, также стало известно о гибели ещё одного военнослужащего из Старооскольского округа. 24-летний Никита Крупнов погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО 12 марта 2023 года. Его наградили медалью «За отвагу».

Фото: сообщество "Официальный Старый Оскол"
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#Александра Склярова#Погиб#Военнослужащий#Спецоперация#Старый Оскол
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