В зоне СВО погиб ещё один белгородец

Напомним, что вчера, 22 апреля, также стало известно о гибели ещё одного военнослужащего из Старооскольского округа. 24-летний Никита Крупнов погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО 12 марта 2023 года. Его наградили медалью «За отвагу».