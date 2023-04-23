В зоне СВО погиб ещё один белгородец

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
По данным сообщества «Официальный Старый Оскол», староосколец Артём Юрьевич Кузнецов погиб 20 октября при выполнении боевых задач в ходе СВО в Луганской области.
Прощание с военнослужащим состоится 24 апреля в 11:20 в микрорайоне Восточный в Старом Осколе. Отпевание пройдёт в часовне Каплинского кладбища в 12:00.
Напомним, что вчера, 22 апреля, также стало известно о гибели ещё одного военнослужащего из Старооскольского округа. 24-летний Никита Крупнов погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО 12 марта 2023 года. Его наградили медалью «За отвагу».