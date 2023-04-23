В поисках клада: раскапывающие клумбы ножом мужчины напугали жителей Белгорода

С последней, к слову, у жителей дома на Гагарина отношения натянутые. Дело в том, что ранее жильцы многоэтажки установили у себя во дворе забор — чтобы защититься от таких копателей. Но теперь мэрия требует, чтобы его часть снесли, хотя ранее в той же администрации дали разрешение на возведение ограждения. Дело дошло до суда и может внести изменения в правила благоустройства города.