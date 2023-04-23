В поисках клада: раскапывающие клумбы ножом мужчины напугали жителей Белгорода

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Неприятная для жильцов дома по Гагарина ситуация произошла в пятницу в 16 часов. По словам управдома Анны Бравко, в тот вечер люди подняли тревогу: двое мужчин с ножом начали перекапывать обустроенные во дворе клумбы, не стесняясь ни взрослых, ни детей. Действия неизвестных попали на видео:
Никто бы не пожелал, чтобы при выходе из подъезда его ребёнка встречали такие копатели. Молодцы — к моменту приезда полиции успели убежать, так как соседи подняли шум. Заявление написано, но нужно решать вопрос патрулирования дворов. Время 16 часов, взрослые ещё на работе, а дети из школ идут, очень тревожно за них. А товарищи эти настолько наглые, что примерно час потом по всему двору копали клад.
Анна Бровко
Местные уверены, что неизвестные пытались найти во дворе спрятанные заранее наркотики. Бравко также поблагодарила главу управы «Гагаринская» за незамедлительную реакцию и предложение помочь, а также выразила надежду, что обезопасить двор поможет и администрация.
С последней, к слову, у жителей дома на Гагарина отношения натянутые. Дело в том, что ранее жильцы многоэтажки установили у себя во дворе забор — чтобы защититься от таких копателей. Но теперь мэрия требует, чтобы его часть снесли, хотя ранее в той же администрации дали разрешение на возведение ограждения. Дело дошло до суда и может внести изменения в правила благоустройства города.