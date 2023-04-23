В Белгороде обнаружили артиллерийский снаряд времён ВОВ

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В пресс-службе МЧС России по Белгородской области сообщили, что сегодня, 23 апреля, один из жителей Белгорода обнаружил на улице Зуева подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Белгородец сразу сообщил о находке в районный отдел полиции.
На месте взрывотехники обнаружили один артиллерийский снаряд 75 мм. Спасатели изъяли взрывоопасный предмет и ликвидировали его на специальном полигоне.
Напомним, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать в службу спасения по телефону «112», «101» или в полицию по номеру «102».