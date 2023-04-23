Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Изображение материала

В Белгороде обнаружили артиллерийский снаряд времён ВОВ

23 апреля 2023, 18:27
Фото: 1MI
Боеприпас нашли на улице Зуева, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

В пресс-службе МЧС России по Белгородской области сообщили, что сегодня, 23 апреля, один из жителей Белгорода обнаружил на улице Зуева подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Белгородец сразу сообщил о находке в районный отдел полиции.

На месте взрывотехники обнаружили один артиллерийский снаряд 75 мм. Спасатели изъяли взрывоопасный предмет и ликвидировали его на специальном полигоне.

Напомним, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать в службу спасения по телефону «112», «101» или в полицию по номеру «102».

Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области
МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен
Узнать подробнее
Читайте также:
Введённый в Белгороде из-за упавшей бомбы режим ЧС снялиВо время эвакуации в Белгороде в ПВР вывезли 248 жителей домов у воронки с бомбойУпавшую с самолёта возле дома в Белгороде бомбу уничтожили на полигонеМэр Белгорода рассказал о ходе эвакуации жителей многоэтажек из-за бомбы
#Александра Склярова#Боеприпас#МЧС#Происшествия#Белгород
Подпишитесь
Разрушены дом и постройки: подробности сегодняшнего обстрела Белгородской области
Сегодня, 09:37
Под обстрел ВСУ попало ещё одно белгородское село
Сегодня, 17:06
Фотография ещё одного погибшего военного появилась на баннере в центре Белгорода
Сегодня, 06:28
В поисках клада: раскапывающие клумбы ножом мужчины напугали жителей Белгорода
Сегодня, 13:05
Подсветку моста в белгородском парке Победы отремонтируют за 2,7 млн рублей
Сегодня, 09:09
В зоне СВО погиб ещё один белгородец
Сегодня, 19:08