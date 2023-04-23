В Белгороде обнаружили артиллерийский снаряд времён ВОВ

В пресс-службе МЧС России по Белгородской области сообщили, что сегодня, 23 апреля, один из жителей Белгорода обнаружил на улице Зуева подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Белгородец сразу сообщил о находке в районный отдел полиции.