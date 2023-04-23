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Третье по счёту село обстреляли за воскресенье в Белгородской области

23 апреля 2023, 11:03
Фото: Bel.ru
Под огонь ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского горокруга.
Сюжет
Обстрел

Жителей посёлка Красный Шебекинского горокруга просят спуститься в подвал или убежища. Сообщения приходит от МЧС.

Сегодня Шебекинский горокруг уже попадал под обстрел: пострадало село Муром. Один из снарядов повредил там забор частного домовладения. Также из-за сегодняшних воскресных действий ВСУ в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки. 

На данный момент оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, заверил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Разрушены дом и постройки: подробности сегодняшнего обстрела Белгородской области
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#Артем Черненко#Разрушения#Обстрел ВСУ#Приграничье#Обстрел#Спецоперация#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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