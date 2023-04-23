Третье по счёту село обстреляли за воскресенье в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Жителей посёлка Красный Шебекинского горокруга просят спуститься в подвал или убежища. Сообщения приходит от МЧС.
Сегодня Шебекинский горокруг уже попадал под обстрел: пострадало село Муром. Один из снарядов повредил там забор частного домовладения. Также из-за сегодняшних воскресных действий ВСУ в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки.
На данный момент оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, заверил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.