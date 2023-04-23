После столкновения вагонов на заводе «Эфко» белгородский СК завёл уголовное дело

В результате столкновения сошли с рельс три вагона с семенами подсолнечника, три пустые цистерны, пустая железнодорожная платформа, товарный вагон и рефрижератор. Кроме того, повредились здание грузового приема, трансформаторная подстанция и железнодорожный подъездной путь предприятия. Всё это принесло ущерб на сумму более миллиона рублей.

