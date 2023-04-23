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После столкновения вагонов на заводе «Эфко» белгородский СК завёл уголовное дело

23 апреля 2023, 14:19
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области
Уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения транспорта заведено после схождения с рельс вагонов на предприятии «Эфко» в Алексеевке, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, утром 21 марта локомотив из 15 вагонов самопроизвольно поехал и столкнулся с тремя железнодорожными вагонами с семенами подсолнечника. Последние стояли рядом на территории цеха подготовки и хранения сырья.

В результате столкновения сошли с рельс три вагона с семенами подсолнечника, три пустые цистерны, пустая железнодорожная платформа, товарный вагон и рефрижератор. Кроме того, повредились здание грузового приема, трансформаторная подстанция и железнодорожный подъездной путь предприятия. Всё это принесло ущерб на сумму более миллиона рублей.

Ранее следователи проверяли происшествие на предприятии. В ЭФКО также проводится внутреннее служебное расследование. Сообщалось, что пострадавших в результате аварии нет.

Белгородская транспортная прокуратура тоже проводит проверку аварии на подъездных путях ООО «КРЦ „ЭФКО-Каскад“».

В Белгородской транспортной прокуратуре сообщили подробности аварии с вагонами ЭФКО
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#Артем Черненко#Ск#Эфко#Поезд#Столкновение#Происшествия#Белгородская область#Алексеевский горокруг
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