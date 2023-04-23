После столкновения вагонов на заводе «Эфко» белгородский СК завёл уголовное дело

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По версии следствия, утром 21 марта локомотив из 15 вагонов самопроизвольно поехал и столкнулся с тремя железнодорожными вагонами с семенами подсолнечника. Последние стояли рядом на территории цеха подготовки и хранения сырья.
В результате столкновения сошли с рельс три вагона с семенами подсолнечника, три пустые цистерны, пустая железнодорожная платформа, товарный вагон и рефрижератор. Кроме того, повредились здание грузового приема, трансформаторная подстанция и железнодорожный подъездной путь предприятия. Всё это принесло ущерб на сумму более миллиона рублей.
Ранее следователи проверяли происшествие на предприятии. В ЭФКО также проводится внутреннее служебное расследование. Сообщалось, что пострадавших в результате аварии нет.
Белгородская транспортная прокуратура тоже проводит проверку аварии на подъездных путях ООО «КРЦ „ЭФКО-Каскад“».