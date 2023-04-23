Подсветку моста в белгородском парке Победы отремонтируют за 2,7 млн рублей

Кроме того, на Везёлке в Белгороде хотят установить водную сцену для оркестра. Согласно документам, грузоподъёмность сцены для оркестра должна быть не менее 4 800 кг. Состоять она будет из понтонных секций, берегового трапа и леерного канатного ограждения. Подробнее — в отдельном материале.