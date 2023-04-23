Подсветку моста в белгородском парке Победы отремонтируют за 2,7 млн рублей

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Контракт на выполнение работ по ремонту архитектурного освещения моста разместила 20 апреля мэрия Белгорода. Согласно ему, мост через Везёлку в парке Победы улучшат. Для этих целей установят:
Закончить работы планируют до 5 мая. При этот заплатить за них подрядчику в мэрии готовы до 2,7 млн рублей. Заявки принимать готовы до 27 апреля.
Кроме того, на Везёлке в Белгороде хотят установить водную сцену для оркестра. Согласно документам, грузоподъёмность сцены для оркестра должна быть не менее 4 800 кг. Состоять она будет из понтонных секций, берегового трапа и леерного канатного ограждения. Подробнее — в отдельном материале.