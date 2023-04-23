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Подсветку моста в белгородском парке Победы отремонтируют за 2,7 млн рублей

23 апреля 2023, 09:09
Фото: Bel.ru
Согласно документам на сайте госзакупок, за эти деньги собираются заменить порядка 200 светильников и ламп на мосту.

Контракт на выполнение работ по ремонту архитектурного освещения моста разместила 20 апреля мэрия Белгорода. Согласно ему, мост через Везёлку в парке Победы улучшат. Для этих целей установят:

  • 142 линейных светодиодных светильника;
  • 22 светодиодных прожектора;
  • 40 акцентных светильников.

Закончить работы планируют до 5 мая. При этот заплатить за них подрядчику в мэрии готовы до 2,7 млн рублей. Заявки принимать готовы до 27 апреля.

Кроме того, на Везёлке в Белгороде хотят установить водную сцену для оркестра. Согласно документам, грузоподъёмность сцены для оркестра должна быть не менее 4 800 кг. Состоять она будет из понтонных секций, берегового трапа и леерного канатного ограждения. Подробнее — в отдельном материале.

На Везёлке в Белгороде установят сцену на воде для оркестра
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