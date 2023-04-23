«Очень весело! Кому-то». Белгородцев разбудила ночная дискотека возле «МегаГринна»

Громкая музыка возле «МегаГринна» разбудила белгородцев в четыре утра

Это ночью живущие возле ТЦ «МегаГринн» белгородцы поделились на два лагеря: одним было очень весело, а вторым, мягко говоря, — не очень. Дело в том, что в четыре утра неизвестные устроили крайне громкую внеплановую дискотеку.

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