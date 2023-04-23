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«Очень весело! Кому-то». Белгородцев разбудила ночная дискотека возле «МегаГринна»

23 апреля 2023, 07:41
Фото: 1MI

Громкая музыка возле «МегаГринна» разбудила белгородцев в четыре утра

Это ночью живущие возле ТЦ «МегаГринн» белгородцы поделились на два лагеря: одним было очень весело, а вторым, мягко говоря, — не очень. Дело в том, что в четыре утра неизвестные устроили крайне громкую внеплановую дискотеку.

В ночь на 23 апреля жители домов напротив торгового центра «МегаГринн» по Богдана Хмельницкого проснулись от шума. Как Бел.Ру рассказала проживающая в квартире рядом белгородка Ирина, в четыре утра неизвестные устроили очень громкую дискотеку:

Четыре часа ночи, и уже минут тридцать напротив «МегаГринна» играет вот так музыка. Я не знаю, какие там сабвуферы, но ни полиции, никого нет. Видимо, это норма. Очень весело! Кому-то.

По словам женщины, музыка играла больше часа. Оценить уровень шума вы можете сами, просмотрев следующее видео:

Напомним, что в Белгородской области действует закон о тишине. Согласно ему, шуметь нельзя с 22 до 8 часов: сюда входят как салюты и магнитофоны, так и пение, свист и другие раздражители.

За запуск салюта белгородцев уже наказывали. Например, в феврале на 41-летнего мужчину составили административный материал по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Нарушителю грозил арест до 15 суток.

Белгородцу грозит арест до 15 суток за запуск фейерверка 23 февраля
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