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Ночную дискотеку и копателей с ножом обсуждали белгородцы в это воскресенье

23 апреля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
По сравнению со вчерашней субботой, это воскресенье выдалось не столь насыщенным на события. Но обсудить есть что: например, загадочных копателей с ножом, ночные дискотеки и очередные обстрелы приграничья.

Ночные дискотеки будят белгородцев

В ночь на 23 апреля жители домов напротив торгового центра «МегаГринн» по Богдана Хмельницкого проснулись от шума. Как Бел.Ру рассказала проживающая в квартире рядом белгородка Ирина, в четыре утра неизвестные устроили очень громкую дискотеку.

Продлилось «веселье» примерно час. Видео с места событий — в нашем отдельном материале.

«Очень весело! Кому-то». Белгородцев разбудила ночная дискотека возле «МегаГринна»
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Копатели с ножами ищут клад

Управдома дома на Гагарина, 27 Анна Бравко поделилась с Бел.Ру видео, на котором неизвестные мужчины в чёрном раскапывают ножом клумбы во дворе многоэтажки. Неприятная для жильцов дома по Гагарина ситуация произошла в пятницу в 16 часов: в тот вечер местные увидели подозрительные фигуры и забили тревогу.

Как утверждает Бравко, они написали заявление в полицию. Загадочные кладоискатели затем удалились, успев попасть на видео.

В поисках клада: раскапывающие клумбы ножом мужчины напугали жителей Белгорода
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Обстрел на Красную горку

Сегодня Шебекинский горокруг попал под обстрел — пострадало село Муром. Один из снарядов повредил там забор частного домовладения. Также из-за сегодняшних воскресных действий ВСУ в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки. 

Под огонь ВСУ попал также посёлок Красное Шебекинского горокруга.

На данный момент оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, заверил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

Напомним, что сегодня православные празднуют Красную горку — первое воскресение после Пасхи.

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