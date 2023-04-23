Ночную дискотеку и копателей с ножом обсуждали белгородцы в это воскресенье

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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В ночь на 23 апреля жители домов напротив торгового центра «МегаГринн» по Богдана Хмельницкого проснулись от шума. Как Бел.Ру рассказала проживающая в квартире рядом белгородка Ирина, в четыре утра неизвестные устроили очень громкую дискотеку.
Продлилось «веселье» примерно час. Видео с места событий — в нашем отдельном материале.
Управдома дома на Гагарина, 27 Анна Бравко поделилась с Бел.Ру видео, на котором неизвестные мужчины в чёрном раскапывают ножом клумбы во дворе многоэтажки. Неприятная для жильцов дома по Гагарина ситуация произошла в пятницу в 16 часов: в тот вечер местные увидели подозрительные фигуры и забили тревогу.
Как утверждает Бравко, они написали заявление в полицию. Загадочные кладоискатели затем удалились, успев попасть на видео.
Сегодня Шебекинский горокруг попал под обстрел — пострадало село Муром. Один из снарядов повредил там забор частного домовладения. Также из-за сегодняшних воскресных действий ВСУ в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки.
Под огонь ВСУ попал также посёлок Красное Шебекинского горокруга.
На данный момент оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, заверил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Напомним, что сегодня православные празднуют Красную горку — первое воскресение после Пасхи.