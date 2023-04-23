Ночную дискотеку и копателей с ножом обсуждали белгородцы в это воскресенье

Управдома дома на Гагарина, 27 Анна Бравко поделилась с Бел.Ру видео, на котором неизвестные мужчины в чёрном раскапывают ножом клумбы во дворе многоэтажки. Неприятная для жильцов дома по Гагарина ситуация произошла в пятницу в 16 часов: в тот вечер местные увидели подозрительные фигуры и забили тревогу.