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Минобороны сообщило об уничтожении цеха по ремонту беспилотников в Харькове

23 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Работа ВС РФ, архивное фото
Цеха предприятия авиационной промышленности поразили вчера в Харькове, сообщает Минобороны РФ. Вероятно, это объясняет тот шум, который накануне ночью слышали жители Белгорода.
Сюжет
Харьков

По данным Министерства Обороны, удар нанесли по цехам предприятия авиационной промышленности, в которых ремонтировали и испытывали украинские беспилотники «Стриж».

Отметим, что вчера вечером белгородцы слышали над городом шум — несколько мощных разрывов. По нашим данным, работали ВС РФ.

Также стоит заметить, что с лета прошлого года Белгородская область стала периодически страдать от налётов украинских беспилотников. В связи с этим в преддверии отопительного сезона в регионе даже провели работу по защите объектов энергетики.

Например, 20 апреля БПЛА заметили в районе села Муром Шебекинского горокруга. После посадки аппарат сдетонировал. Предварительно, коптер отправили из села Старица в Харьковской области.

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#Артем Черненко#Разрушения#Минобороны#Беспилотник#ВС РФ#Спецоперация#Белгородская область#Харьков
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