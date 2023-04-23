Минобороны сообщило об уничтожении цеха по ремонту беспилотников в Харькове

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По данным Министерства Обороны, удар нанесли по цехам предприятия авиационной промышленности, в которых ремонтировали и испытывали украинские беспилотники «Стриж».
Отметим, что вчера вечером белгородцы слышали над городом шум — несколько мощных разрывов. По нашим данным, работали ВС РФ.
Также стоит заметить, что с лета прошлого года Белгородская область стала периодически страдать от налётов украинских беспилотников. В связи с этим в преддверии отопительного сезона в регионе даже провели работу по защите объектов энергетики.
Например, 20 апреля БПЛА заметили в районе села Муром Шебекинского горокруга. После посадки аппарат сдетонировал. Предварительно, коптер отправили из села Старица в Харьковской области.