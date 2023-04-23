Как вырастут цены на газ для россиян из-за новых требований «Газпрома»?

Зато внутренний рынок — рядом. Одно из необычных предложений от «Газпрома», которые он выдвинул недавно, — это закупка регионами, где есть сеть газовых заправок, техники только на газомоторном топливе. Неважно, нужна ли регионам (в основном речь о Ростовской области и Краснодарском крае) техника на газу, выгодна ли она или нет. Главное — заставить, чтобы увеличить количество клиентов на газовых заправках, которые сейчас работают только на 27%.