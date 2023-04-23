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Как вырастут цены на газ для россиян из-за новых требований «Газпрома»?

23 апреля 2023, 19:55
Фото: 1MI
«Газпром» не устраивает, что в России корпорации приходится продавать газ по фиксированным, установленным государством ценам. Как это повлияет на рядовых россиян, разбиралась редакция «Новых Известий».

«Газпром» хочет продавать газ по свободным ценам в России, а не по тем, которые устанавливает государство. Алексей Миллер говорит, что ему нужно право давать скидки, но кто знает, не приведет ли это к тому, что цены вырастут и народ станет жертвой спекуляции?

У «Газпрома» дела идут плохо: из-за санкций и остановки «северных потоков» прибыль в прошлом году упала в 3,5 раза — до ₽747 млрд. Европа в прошлом году заменила 80% газа из России газом из США и Норвегии. Россия потеряла 45% экспорта газа в страны дальнего зарубежья. И это не конец: сегодня Чехия заявила о полном отказе от газа из России. А деньги очень нужны: скоро начнется строительство газопровода «Сила Сибири — 2».

Китай и Россия в марте уже договорились о основных параметрах проекта. Где достать деньги? Есть только один ответ: на внутреннем рынке. Других вариантов нет. Чтобы увеличить экспорт в страны Азии, надо либо построить газопровод в Китай, либо развивать производство СПГ с флотом танкеров. А это тоже долго и очень дорого.

Зато внутренний рынок — рядом. Одно из необычных предложений от «Газпрома», которые он выдвинул недавно, — это закупка регионами, где есть сеть газовых заправок, техники только на газомоторном топливе. Неважно, нужна ли регионам (в основном речь о Ростовской области и Краснодарском крае) техника на газу, выгодна ли она или нет. Главное — заставить, чтобы увеличить количество клиентов на газовых заправках, которые сейчас работают только на 27%.

На этом фоне идея дать «Газпрому» свободу устанавливать цены без привязки к гостарифам кажется, как минимум, сомнительной. В компании Алексея Миллера предлагают дать возможность формировать цены на газ для промышленных предприятий, а также ввести сезонную дифференциацию регулируемых оптовых цен, увеличив диапазон колебаний до 10–20%. И хотя на население и коммунально-бытовых потребителей приходится только 19% от общего потребления газа в стране, свобода в вопросе установления цен на топливо может привести к обеднению всех людей: промышленные предприятия не постесняются перекинуть дополнительную финансовую нагрузку на конечных потребителей, если газ подорожает.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков объясняет, что новое правило в идеальном случае не должно привести к росту цен. Но давно вы видели, чтобы в нашей стране что-то реализовывалось по идеальному сценарию?

Как ни верти, а с любой стороны, есть риск повышения цен. От него может спасти лишь здоровая конкуренция, но среди таких крупных компаний, как «Роснефть» или «Газпром» она ведётся в основном в кабинетах высокопоставленных чиновников. По мнению Игоря Юшкова, у независимых поставщиков есть свои весомые аргументы.

Очевидно, начинается большая борьба за внутренний газовый рынок, за потребителей. Но идёт эта борьба без учёта мнения людей и их возможности оплачивать топливо. А какая разница людям из-за чего подорожает газ и кому надо будет платить?

#Евгений Грицков#Газпром#Тарифы#Газ#Цены#Экономика
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