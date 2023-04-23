Фотография ещё одного погибшего военного появилась на баннере в центре Белгорода

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Старший лейтенант Александр Служенко погиб 17 февраля 2023 года. Военного наградили орденом Мужества — посмертно. Ему было 27 лет.
Баннеры с военнослужащим появились на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру зимой сообщили в мэрии, на них попали:
Позже к погибшим также добавился лейтенант Владислав Михайличенко, погибший 22 октября прошлого года.