Фотография ещё одного погибшего военного появилась на баннере в центре Белгорода

Баннеры с военнослужащим появились на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру зимой сообщили в мэрии, на них попали: