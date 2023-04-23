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Фотография ещё одного погибшего военного появилась на баннере в центре Белгорода

23 апреля 2023, 06:28
Фото: Bel.ru
Речь об Александре Служенко — баннер с его именем и фотографией появился рядом с баннерами других погибших в спецоперации белгородцев.

Старший лейтенант Александр Служенко погиб 17 февраля 2023 года. Военного наградили орденом Мужества — посмертно. Ему было 27 лет.

Баннеры с военнослужащим появились на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру зимой сообщили в мэрии, на них попали:

  1. Бекетов Дмитрий: его фото попало на два ситиборда и пять пилларсов;
  2. Горобец Алексей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  3. Жаворонков Владислав: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  4. Коваль Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  5. Панченко Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  6. Шакиров Роман: на один пилларс и одну афишную тумбу.

Позже к погибшим также добавился лейтенант Владислав Михайличенко, погибший 22 октября прошлого года.  

Ещё один погибший в СВО белгородец попал на баннеры в центре города
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