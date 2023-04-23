Белгородцам предлагают бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства

Такой услугой могут воспользоваться пенсионеры, малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, участники СВО и члены их семей.