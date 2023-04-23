Белгородцам предлагают бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Вакцинация проводится бесплатно во всех учреждениях государственной ветеринарной службы: в районных станциях по борьбе с болезнями животных, ветпунктах и лечебницах. Хозяев с питомцами ждут каждую пятницу в течение всего рабочего дня.
Также в пресс-службе правительства отметили, что по региону ездят специализированные автомобили, оснащённые всем необходимым. Мобильные пункты вакцинации выезжают на заранее обозначенные адреса.
Кроме того, жителям предлагают стерилизовать своих питомцев. Некоторым из белгородцев позволят оплатить только медикаменты и расходные материалы, которые будут использовать на операции.
Такой услугой могут воспользоваться пенсионеры, малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, участники СВО и члены их семей.
Узнать дополнительные подробности можно по телефону управления ветеринарии области: +7 (4722) 26-29-44 (в рабочее время), +7-920-555-77-02 (круглосуточно).