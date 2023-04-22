Взрывоопасный предмет и эвакуация жителей: что обсуждали белгородцы 22 апреля

22 апреля сапёры нашли взрывоопасный предмет на Шаландина, 15. Жителей 17 многоэтажек в радиусе 200 метров эвакуировали в «Белгород-Арену». Маломобильных и лежачих горожан на скорой перевозили в больницы, где они находились под присмотром врачей. Всего перевезти в безопасное место должны были больше трёх тысяч человек.