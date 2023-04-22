Взрывоопасный предмет и эвакуация жителей: что обсуждали белгородцы 22 апреля

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22 апреля сапёры нашли взрывоопасный предмет на Шаландина, 15. Жителей 17 многоэтажек в радиусе 200 метров эвакуировали в «Белгород-Арену». Маломобильных и лежачих горожан на скорой перевозили в больницы, где они находились под присмотром врачей. Всего перевезти в безопасное место должны были больше трёх тысяч человек.
В ПВР для жителей организовали питание, оказывали медицинскую и психологическую помощь.
К 15:30 стало известно, что снаряд вывезли с территории жилого сектора. Его на полигоне обезвредят взрывотехники. Людей на автобусах привезли обратно в свои квартиры.
22 апреля 2013 года Сергей Помазун открыл стрельбу в магазине «Охота» на Народном бульваре, а затем выбежал на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек.
Его поиски продолжались полутора суток. Позже белгородского стрелка приговорили к пожизненному лишению свободы.
Утром 22 апреля под обстрел попал Рыльский район Курской области. В ходе обстрела никто не пострадал. Повреждения получили сети электроснабжения.
В 15:22 стало известно об обстреле Новой Таволжанки Шебекинского горокруга. Пострадавших нет. Повреждены были линии электропередачи и девять частных домов.