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Взрывоопасный предмет и эвакуация жителей: что обсуждали белгородцы 22 апреля

22 апреля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В субботу, 22 апреля, сапёры нашли взрывоопасный предмет на Шаландина в Белгороде, а оперштаб принял решение об эвакуации населения.

Эвакуация жителей Харгоры

22 апреля сапёры нашли взрывоопасный предмет на Шаландина, 15. Жителей 17 многоэтажек в радиусе 200 метров эвакуировали в «Белгород-Арену». Маломобильных и лежачих горожан на скорой перевозили в больницы, где они находились под присмотром врачей. Всего перевезти в безопасное место должны были больше трёх тысяч человек.

В Белгороде эвакуируют жителей 17 МКД из-за найденного взрывоопасного предмета
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В ПВР для жителей организовали питание, оказывали медицинскую и психологическую помощь.

К 15:30 стало известно, что снаряд вывезли с территории жилого сектора. Его на полигоне обезвредят взрывотехники. Людей на автобусах привезли обратно в свои квартиры.

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22 апреля исполнилось 10 лет со дня трагедии в Белгороде

22 апреля 2013 года Сергей Помазун открыл стрельбу в магазине «Охота» на Народном бульваре, а затем выбежал на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек.

Его поиски продолжались полутора суток. Позже белгородского стрелка приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Обстрел населённых пунктов

Утром 22 апреля под обстрел попал Рыльский район Курской области. В ходе обстрела никто не пострадал. Повреждения получили сети электроснабжения.

В 15:22 стало известно об обстреле Новой Таволжанки Шебекинского горокруга. Пострадавших нет. Повреждены были линии электропередачи и девять частных домов.

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#Алина Харина#Эвакуация людей#Взрывоопасный предмет#Обстрел ВСУ#Общество#Новости Белгорода#Итоги дня#Белгородская область
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