ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области

Напомним, что вчера, 21 апреля, у села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотник атаковал трактор-погрузчик. Трактор получил повреждения. Водитель не пострадал. Отметим, что техника в тот момент работала на фортификационных сооружениях.