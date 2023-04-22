ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Сегодня утром, 22 апреля, под обстрел попал Рыльский район Курской области. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, было зафиксировано больше 20 прилётов.
«Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения», — добавил губернатор.
Как только станет безопасно, бригады приступят к восстановлению.
Напомним, что вчера, 21 апреля, у села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотник атаковал трактор-погрузчик. Трактор получил повреждения. Водитель не пострадал. Отметим, что техника в тот момент работала на фортификационных сооружениях.