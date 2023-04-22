Во время эвакуации в Белгороде в ПВР вывезли 248 жителей домов у воронки с бомбой

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Днём 22 апреля жителей 17 многоквартирных домов в районе улицы Шаландина в Белгороде эвакуировали из их квартир на время извлечения авиабомбы из земли возле балконов дома №15 по улице Шаландина.
Всего в ПВР разместили 248 человек. Большинство расположились на первом этаже, часть — отправили на четвёртый этаж, где помещения оборудовали койками, чтобы люди смогли полежать.
Долго ждать там белгородцам не пришлось. Боеприпас успешно достали из земли, вывезли на безопасное расстояние и взорвали на полигоне. Людей же на автобусах вернули назад к их домам.