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Во время эвакуации в Белгороде в ПВР вывезли 248 жителей домов у воронки с бомбой

22 апреля 2023, 16:31
Фото: Bel.ru
Людей из их квартир вывозили на автобуса в «Белгород-Арену», а позже тем же маршрутом вернули обратно.

Днём 22 апреля жителей 17 многоквартирных домов в районе улицы Шаландина в Белгороде эвакуировали из их квартир на время извлечения авиабомбы из земли возле балконов дома №15 по улице Шаландина.

Всего в ПВР разместили 248 человек. Большинство расположились на первом этаже, часть — отправили на четвёртый этаж, где помещения оборудовали койками, чтобы люди смогли полежать.

Долго ждать там белгородцам не пришлось. Боеприпас успешно достали из земли, вывезли на безопасное расстояние и взорвали на полигоне. Людей же на автобусах вернули назад к их домам.

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#Евгений Грицков#Эвакуация#Авиабомба#Происшествия#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
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