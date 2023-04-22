Во время эвакуации в Белгороде медпомощь потребовалась 11 жителям

Всего же из 15 многоэтажных домов в районе дома №15 по улице Шаландина эвакуировали около трёх тысяч человек. В ПВР поехали далеко не все — многие предпочли переждать у родных, а кто-то просто вышел в город подальше от места, где нашли боеприпас.