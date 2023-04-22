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Во время эвакуации в Белгороде медпомощь потребовалась 11 жителям

22 апреля 2023, 15:43
Фото: 1MI
Для многих всё проходило гладко, но были и те, кому пришлось оказать помощь медикам, сообщили министр здравоохранения андрей Иконников.
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Медики

По словам чиновника, при эвакуации за медицинской помощью обратились 11 белгородцев. Семерых из них привезли в «Белгород-Арену», где оборудовали пункт временного размещения, двоих отправили к родственникам, а ещё двоим пришлось посетить Белгородскую районную больницу.

После осмотра один из них ложиться в больницу отказался, родные забрали его домой. Второго госпитализировали в неврологическое отделение, врачи оказываются всю необходимую помощь.

Всего же из 15 многоэтажных домов в районе дома №15 по улице Шаландина эвакуировали около трёх тысяч человек. В ПВР поехали далеко не все — многие предпочли переждать у родных, а кто-то просто вышел в город подальше от места, где нашли боеприпас.

Долго ждать не пришлось: его извлекли, и жителей оперативно отвезли на автобусах обратно к их квартирам. Большинство из них сразу отправились в своё жильё, с журналистами предпочитали не общаться. Кто-то шёл к дому на Шаландина издалека посмотреть на воронку, оставшуюся после работ по извлечению боеприпаса.

Что происходит на месте эвакуации домов в Белгороде: видео
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#Евгений Грицков#Эвакуация людей#Боеприпас#Медики#Обращения#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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