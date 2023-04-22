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В Белгородской области суд отправил двух наркоторговцев в колонию строгого режима

22 апреля 2023, 09:40
Фото: 1MI
Мужчины распространяли запрещённые вещества через Белгородскую область в центральные регионы России.

В Краснояружском районе в июне 2022 года сотрудники регионального УФСБ обнаружили в автомобиле мужчин около 30 кг наркотических веществ, которые предназначались для сбыта.

По данным УФСБ России по Белгородской области, 6 апреля 2023 года Ракитянский районный суд признал злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Одному из мужчин назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии строгого режима, другому — на шесть лет.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что ранее петербуржца поймали с 35 кг наркотиков в Белгородской области. Мужчину отправили на девять лет в исправительную колонию строгого режима. 

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#Алина Харина#Суды#Приговор#Уфсб#Происшествия#Белгородская область
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