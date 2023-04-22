В Белгородской области суд отправил двух наркоторговцев в колонию строгого режима

По данным УФСБ России по Белгородской области, 6 апреля 2023 года Ракитянский районный суд признал злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Одному из мужчин назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии строгого режима, другому — на шесть лет.