В Белгородской области суд отправил двух наркоторговцев в колонию строгого режима

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В Краснояружском районе в июне 2022 года сотрудники регионального УФСБ обнаружили в автомобиле мужчин около 30 кг наркотических веществ, которые предназначались для сбыта.
По данным УФСБ России по Белгородской области, 6 апреля 2023 года Ракитянский районный суд признал злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Одному из мужчин назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии строгого режима, другому — на шесть лет.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что ранее петербуржца поймали с 35 кг наркотиков в Белгородской области. Мужчину отправили на девять лет в исправительную колонию строгого режима.