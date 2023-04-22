В Белгороде эвакуируют жителей 17 МКД из-за найденного взрывоопасного предмета

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Сапёры нашли взрывоопасный предмет на Шаландина, 15. Оперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.
Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием.
Вячеслав Гладков
К 13:00 в районе дома на улице Шаландина, 5а и дома №30 на малой Губкина организуют два пункта сбора. К пунктам подъедут автобусы, выделено порядка 90 единиц техники.
В пункты временного размещения переведут жителей следующих домов:
«Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции», — добавил Гладков.