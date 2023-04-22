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В Белгороде эвакуируют жителей 17 МКД из-за найденного взрывоопасного предмета

22 апреля 2023, 10:23
Фото: Белгород №1
Сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15. Взрывотехники Минобороны обезвредят его на полигоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сапёры нашли взрывоопасный предмет на Шаландина, 15. Оперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.

Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием.
Вячеслав Гладков

К 13:00 в районе дома на улице Шаландина, 5а и дома №30 на малой Губкина организуют два пункта сбора. К пунктам подъедут автобусы, выделено порядка 90 единиц техники.

В пункты временного размещения переведут жителей следующих домов:

  • Ул. Шаландина, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9. ⠀
  • Ул. Губкина, 30, 32, 34, 38, 38а и 38б ⠀
  • Проспект Ватутина, 18б, 22а, 22, 16.

«Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции», — добавил Гладков.

 

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#Алина Харина#Взрывоопасный предмет#Эвакуируют#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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