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Режим ЧС регионального уровня ввели после обнаружения снаряда в Белгороде

22 апреля 2023, 11:47
Фото: 1MI
Рядом с воронкой, где находится снаряд, определена двухсотметровая область в зоне возможного поражения, сообщил начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов.
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МЧС

По данным ведомства, на Шаландина, 15 в Белгороде был обнаружен боеприпас большой мощности.

В связи с этим решением комиссии был введён режим ЧС регионального уровня. Принято решение эвакуации 17 жилых домов, жителей и их транспорта. Определена двухсотметровая зона, которая может подвергаться поражению. 
Сергей Потапов

В работе задействованы экстренные службы: вместе с людьми эвакуируют и машины. На данный момент, по мнению взрывотехников, боеприпас всё же не опасен. После завершения мероприятий его вывезут на полигон и уничтожат.

Напомним, что сегодня сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15 в Белгороде. Взрывотехники Минобороны собираются обезвредить его на полигоне за чертой города. Для обеспечения безопасности рперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.

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#Артем Черненко#Разрушения#МЧС#Чс#Боеприпас#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Сергей потапов
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