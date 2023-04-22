Режим ЧС регионального уровня ввели после обнаружения снаряда в Белгороде

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По данным ведомства, на Шаландина, 15 в Белгороде был обнаружен боеприпас большой мощности.
В связи с этим решением комиссии был введён режим ЧС регионального уровня. Принято решение эвакуации 17 жилых домов, жителей и их транспорта. Определена двухсотметровая зона, которая может подвергаться поражению.
Сергей Потапов
В работе задействованы экстренные службы: вместе с людьми эвакуируют и машины. На данный момент, по мнению взрывотехников, боеприпас всё же не опасен. После завершения мероприятий его вывезут на полигон и уничтожат.
Напомним, что сегодня сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15 в Белгороде. Взрывотехники Минобороны собираются обезвредить его на полигоне за чертой города. Для обеспечения безопасности рперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.