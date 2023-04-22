Пострадавший во время взрыва дом в Белгороде капитально отремонтируют

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Пострадавший во время взрыва дом на Шаландина, 15 в Белгороде капитально отремонтируют. Жителей временно расселили. Основная часть проживает у друзей и близких, остальные — в гостинице.
На капремонт дома выделят деньги из областного бюджета. Работы начнутся во вторник, 25 апреля. По словам Вячеслава Гладкова, строители должны сделать упор на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали.
Сейчас вокруг дома проводится работа сапёрами на поиски взрывоопасных предметов. Как только они будут завершены, строители приступят к восстановительным работам.
Вячеслав Гладков
Также Гладков сообщил, что два человека, которые пострадали при взрыве, сейчас находятся в больницах под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.
Кроме того, на месте происшествия продолжают восстанавливать дорожное полотно, движение организовали по временной схеме. По словам Вячеслава Гладкова, работы должны быть завершены к понедельнику.
Напомним, что 20 апреля на Харьковской горе произошёл сильный взрыв. Образовалась большая воронка. Повреждения получили квартиры и автомобили. Пострадали три человека.