Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В 15:22 местные жители получили РСЧС оповещение об обстреле населённого пункта. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Повреждены были только линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место, чтобы устранить последствия, сообщил губернатор.
Напомним, что сегодня утром, 22 апреля, под обстрел также попал Рыльский район Курской области. Было зафиксировано больше 20 прилётов по территории. Жертв и разрушений не было. Повреждения также получили сети электроснабжения. Бригады должны были приступить к восстановлению, как только станет безопасно.