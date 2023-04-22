Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга

Напомним, что сегодня утром, 22 апреля, под обстрел также попал Рыльский район Курской области. Было зафиксировано больше 20 прилётов по территории. Жертв и разрушений не было. Повреждения также получили сети электроснабжения. Бригады должны были приступить к восстановлению, как только станет безопасно.