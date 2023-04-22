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Published Сегодня, 12:27

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Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли с территории жилого сектора

22 апреля 2023, 12:27
Фото: Bel.ru
Людей начинают постепенно возвращать в их квартиры, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Гладкова, взрывоопасный предмет на улице Шаландина в Белгороде вывезли с территории жилого сектора. Людей постепенно будут возвращать в их квартиры.

В настоящий момент часть белгородцев заходят в автобусы, некоторые решили пройтись домой пешком. 

Отметим, что маломобильных и лежачих белгородцев перевозили на скорой в больницы, где они должны были находиться под наблюдением врачей. Остальных размещали в «Белгород-Арене». Всего из 17 МКД эвакуировали порядка трёх тысяч человек.

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#Алина Харина#Снаряд#Эвакуация людей#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Видео
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