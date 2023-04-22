Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли с территории жилого сектора

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По словам Вячеслава Гладкова, взрывоопасный предмет на улице Шаландина в Белгороде вывезли с территории жилого сектора. Людей постепенно будут возвращать в их квартиры.
В настоящий момент часть белгородцев заходят в автобусы, некоторые решили пройтись домой пешком.
Отметим, что маломобильных и лежачих белгородцев перевозили на скорой в больницы, где они должны были находиться под наблюдением врачей. Остальных размещали в «Белгород-Арене». Всего из 17 МКД эвакуировали порядка трёх тысяч человек.