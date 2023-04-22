Найденным в Белгороде взрывоопасным предметом может быть авиабомба ФАБ-500

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Изображением якобы с раскопок делятся федеральные журналисты, в том числе «Известия». На опубликованном ими фото видно снаряд, напоминающий авиабомбу ФАБ-500.
По данным из открытых источников, ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Она предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, военно-полевых сооружений. Главная её особенность — способность закапываться под землю и детонировать уже после этого.
Напомним, что сегодня сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15 в Белгороде. Взрывотехники Минобороны собираются обезвредить его на полигоне за чертой города. Для обеспечения безопасности рперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.
Напомним, что также из-за нештатного сброса боевого снаряд вечером 20 апреля в районе улицы Ватутина произошёл взрыв: в результате образовалась воронка диаметров 20 метров, которую уже оперативно засыпали. Жертв нет.