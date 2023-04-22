Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

Найденным в Белгороде взрывоопасным предметом может быть авиабомба ФАБ-500

22 апреля 2023, 11:04
Фото: "Известия"
Сегодня сапёры обнаружили на Шаландина, 15 в Белгороде взрывоопасный предмет. Было принято решение расселить людей ближайших домов: по данным СМИ, под землёй может находиться авиабомба ФАБ-500.

Изображением якобы с раскопок делятся федеральные журналисты, в том числе «Известия». На опубликованном ими фото видно снаряд, напоминающий авиабомбу ФАБ-500. 

Муляж авиабомбыМуляж авиабомбы
Фото: "Известия"

По данным из открытых источников, ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Она предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, военно-полевых сооружений. Главная её особенность — способность закапываться под землю и детонировать уже после этого.

Напомним, что сегодня сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15 в Белгороде. Взрывотехники Минобороны собираются обезвредить его на полигоне за чертой города. Для обеспечения безопасности рперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.

Напомним, что также из-за нештатного сброса боевого снаряд вечером 20 апреля в районе улицы Ватутина произошёл взрыв: в результате образовалась воронка диаметров 20 метров, которую уже оперативно засыпали. Жертв нет.

В Белгороде эвакуируют жителей 17 МКД из-за найденного взрывоопасного предмета
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавший во время взрыва дом в Белгороде капитально отремонтируютЧто известно о взрыве в Белгороде и его последствиях на вечер 21 апреляЧто происходит на местах взрывов в Белгороде
#Артем Черненко#Разрушения#Воронка#Взрывоопасный предмет#Бомба#Сапёры#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
В Белгороде эвакуируют жителей 17 МКД из-за найденного взрывоопасного предмета
Сегодня, 10:23
Белгородцы пережили мощный взрыв, а гранату — не все: итоги недели
Сегодня, 08:14
Мэр Белгорода рассказал, как будет проходить эвакуация трёх тысяч жителей
Сегодня, 10:39
«Я в ад стрелял»: 22 апреля исполняется 10 лет со дня страшной трагедии в Белгороде
Сегодня, 08:29
Будут ли в Белгородской области продлевать майские праздники?
Вчера, 16:29