На оформление клумб возле художественного музея в Белгороде потратят 28 млн рублей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
БГБ потратит 28 млн 742 тыс. 372 рубля на ландшафтное оформление клумб возле Художественного музея и Музейной площади. Оформлением территорий займётся ООО «Элемент». Основной вид деятельности компании – производство прочих отделочных и завершающих работ. Организация зарегистрирована в Москве.
Известно, что специалисты займутся выкопкой тюльпанов, отсортируют и передадут их на хранение. Утром или к концу дня рабочие будут высаживать рассаду и саженцы, подготавливать грунт для укладки рулонного газона.
До 13 октября 2023 года компания будет заниматься поливом клумб, подкормкой растений, прополкой, а также ухаживать за кустарниками и газонной травой. После этого специалистам предстоит подготовить клумбы к зиме — убрать сухие цветы, вывезти и утилизировать траву.
Согласно документам закупки, на клумбах высадят японскую спирею, нивяник, вербейник, самшиты, гортензию, туи, а также бегонии, пеларгонии, шалфей, агератум и т. д.