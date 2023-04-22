На оформление клумб возле художественного музея в Белгороде потратят 28 млн рублей

До 13 октября 2023 года компания будет заниматься поливом клумб, подкормкой растений, прополкой, а также ухаживать за кустарниками и газонной травой. После этого специалистам предстоит подготовить клумбы к зиме — убрать сухие цветы, вывезти и утилизировать траву.