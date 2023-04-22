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Published Сегодня, 13:51

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На оформление клумб возле художественного музея в Белгороде потратят 28 млн рублей

22 апреля 2023, 13:51
Фото: 1MI
Кроме того, специалисты займутся оформлением ландшафта на Музейной площади. На территории высадят однолетние и многолетние растения, а также кустарники.

БГБ потратит 28 млн 742 тыс. 372 рубля на ландшафтное оформление клумб возле Художественного музея и Музейной площади. Оформлением территорий займётся ООО «Элемент». Основной вид деятельности компании – производство прочих отделочных и завершающих работ. Организация зарегистрирована в Москве.

Известно, что специалисты займутся выкопкой тюльпанов, отсортируют и передадут их на хранение. Утром или к концу дня рабочие будут высаживать рассаду и саженцы, подготавливать грунт для укладки рулонного газона.

Фото: Госзакупки

До 13 октября 2023 года компания будет заниматься поливом клумб, подкормкой растений, прополкой, а также ухаживать за кустарниками и газонной травой. После этого специалистам предстоит подготовить клумбы к зиме — убрать сухие цветы, вывезти и утилизировать траву.

Согласно документам закупки, на клумбах высадят японскую спирею, нивяник, вербейник, самшиты, гортензию, туи, а также бегонии, пеларгонии, шалфей, агератум и т. д.

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#Алина Харина#Клумбы#Городские клумбы#Художественный музей#Музейная площадь#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород
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