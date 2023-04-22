Мэр Белгорода рассказал, как будет проходить эвакуация трёх тысяч жителей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
«Людям предложат с документами и вещами первой необходимости пройти в автобусы на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях», — сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
В ПВР будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь.
В случае необходимости автомобили на парковках, которые не могут вывезти владельцы, будут перевезены в безопасные места. На месте работает два эвакуатора.
«Прошу всех сохранять спокойствие, отнестись с пониманием и действовать четко в соответствии с инструкциями сотрудников администрации и полиции», — добавил мэр.