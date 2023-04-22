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Published Сегодня, 10:39

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Мэр Белгорода рассказал, как будет проходить эвакуация трёх тысяч жителей

22 апреля 2023, 10:39
Фото: соцсети Валентина Демидова
Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход.

«Людям предложат с документами и вещами первой необходимости пройти в автобусы на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях», — сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В ПВР будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь.

В случае необходимости автомобили на парковках, которые не могут вывезти владельцы, будут перевезены в безопасные места. На месте работает два эвакуатора.

«Прошу всех сохранять спокойствие, отнестись с пониманием и действовать четко в соответствии с инструкциями сотрудников администрации и полиции», — добавил мэр.

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#Алина Харина#Эвакуируют#Пункты ПВР#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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