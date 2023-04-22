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МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен

22 апреля 2023, 11:57
Сегодня в Белгороде на Шаландина, 15 обнаружили боеприпас большой мощности. По словам начальника регионального управления МЧС Сергея Потапова, эксперты дали ему оценку: он не представляет опасности.
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МЧС

Несмотря на то, что найденный боеприпас оказался боеприпасом большой мощности, специалисты оценили его как не взрывоопасный.

Сейчас специалисты-взрывотехники оценили обстановку. Боеприпас, по их мнению, не взрывоопасен. После завершения всех мероприятий мы будем поднимать его с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон для уничтожения. Всё под контролем, все работаем.
Сергей Потапов

Также в Белгороде ввели режим ЧС регионального уровня — решение об этом принимала соответствующая комиссия. 

Напомним, что сегодня сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15 в Белгороде. Взрывотехники Минобороны собираются обезвредить его на полигоне за чертой города. Для обеспечения безопасности рперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.

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