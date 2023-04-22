МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен

Напомним, что сегодня сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15 в Белгороде. Взрывотехники Минобороны собираются обезвредить его на полигоне за чертой города. Для обеспечения безопасности рперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.