МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Несмотря на то, что найденный боеприпас оказался боеприпасом большой мощности, специалисты оценили его как не взрывоопасный.
Сейчас специалисты-взрывотехники оценили обстановку. Боеприпас, по их мнению, не взрывоопасен. После завершения всех мероприятий мы будем поднимать его с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон для уничтожения. Всё под контролем, все работаем.
Сергей Потапов
Также в Белгороде ввели режим ЧС регионального уровня — решение об этом принимала соответствующая комиссия.
Напомним, что сегодня сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15 в Белгороде. Взрывотехники Минобороны собираются обезвредить его на полигоне за чертой города. Для обеспечения безопасности рперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек.