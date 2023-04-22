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Published Сегодня, 08:18

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Что происходит с магазином «Дом торговли» в Белгороде

22 апреля 2023, 08:18
Фото: Google Карты
На днях на окне магазина «Дом торговли» на Костюкова мы увидели объявление об аренде и попытались узнать о дальнейшей судьбе магазина.

На окне магазина «Дом торговли» на Костюкова появилось объявление об аренде помещения. Чтобы разобраться, какова дальнейшая судьба торговой точки, журналист Бел.Ру связалась с представителем «Дома торговли» по номеру, указанному в объявлении.

«Дом торговли» сдаётся в аренду. Магазин будет работать. Что вас беспокоит, что вам мешает жить счастливо? Зачем вам такой нездоровый интерес? Он же до этого не работал. Или вы с нетерпением ждали, когда он откроется? Он откроется. В аренду сдаётся, много сдаётся в аренду в городе. Все перспективы у людей есть, можно открываться и работать», — сообщил по телефону мужчина.

Ранее в соцсетях появилась фотография со снятой вывеской этого магазина.

Фото: сообщество VK "Белгород Новости"
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#Алина Харина#Магазин#Торговля#Аренда#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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