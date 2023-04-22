Что происходит с магазином «Дом торговли» в Белгороде

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
На окне магазина «Дом торговли» на Костюкова появилось объявление об аренде помещения. Чтобы разобраться, какова дальнейшая судьба торговой точки, журналист Бел.Ру связалась с представителем «Дома торговли» по номеру, указанному в объявлении.
«Дом торговли» сдаётся в аренду. Магазин будет работать. Что вас беспокоит, что вам мешает жить счастливо? Зачем вам такой нездоровый интерес? Он же до этого не работал. Или вы с нетерпением ждали, когда он откроется? Он откроется. В аренду сдаётся, много сдаётся в аренду в городе. Все перспективы у людей есть, можно открываться и работать», — сообщил по телефону мужчина.
Ранее в соцсетях появилась фотография со снятой вывеской этого магазина.