Что происходит с магазином «Дом торговли» в Белгороде

«Дом торговли» сдаётся в аренду. Магазин будет работать. Что вас беспокоит, что вам мешает жить счастливо? Зачем вам такой нездоровый интерес? Он же до этого не работал. Или вы с нетерпением ждали, когда он откроется? Он откроется. В аренду сдаётся, много сдаётся в аренду в городе. Все перспективы у людей есть, можно открываться и работать», — сообщил по телефону мужчина.