Что происходит на месте эвакуации домов в Белгороде: видео

К 13:00 в районе дома на улице Шаландина, 5а и дома №30 на малой Губкина организуют два пункта сбора. Жителей перевезут в ПВР, где будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь. Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход.