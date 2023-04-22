Что происходит на месте эвакуации домов в Белгороде: видео

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15. Его обезвредят на полигоне. Оперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров.
Сейчас на месте работают спецслужбы, замечены бойцы территориальной самообороны. Кадрами поделилась пресс-служба облправительства.
К 13:00 в районе дома на улице Шаландина, 5а и дома №30 на малой Губкина организуют два пункта сбора. Жителей перевезут в ПВР, где будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь. Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход.