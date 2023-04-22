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Что происходит на месте эвакуации домов в Белгороде: видео

22 апреля 2023, 11:06
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
На Харьковской горе эвакуируют жителей 17 МКД из-за найденного взрывоопасного предмета.

Сапёры нашли взрывоопасный предмет в районе дома на Шаландина, 15. Его обезвредят на полигоне. Оперштаб принял решение эвакуировать людей из 17 МКД в радиусе 200 метров. 

Сейчас на месте работают спецслужбы, замечены бойцы территориальной самообороны. Кадрами поделилась пресс-служба облправительства.

К 13:00 в районе дома на улице Шаландина, 5а и дома №30 на малой Губкина организуют два пункта сбора. Жителей перевезут в ПВР, где будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь. Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход.

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#Алина Харина#Снаряд#Взрывотехники#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Видео
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