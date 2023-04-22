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Белоблводоканал отключил воду в эвакуируемых из-за взрывоопасного предмета домах

22 апреля 2023, 10:40
Фото: 1MI
Выключить воду планируют в домах по улице Шаландина, Губкина и Ватутина. Их жильцов расселят из-за найденного сапёрами в Белгороде взрывоопасного предмета.
Сюжет
Вода

Пресс-служба Белоблводоканала сообщает, что отключение воды произойдёт:

  • на улице Шаландина, в домах 17, 13и 13а;
  • на улице Губкина, в домах 30, 32, 34;
  • на улице Ватутина, в домах 18б, 22а, 22.

Воду отключат «на время проведения работ»: имеется в виду эвакуация домов по этим адресам. Происходит всё из-за найденной сапёрами взрывоопасного предмета под окнами дома на Шаландина, 15.

Отметим, что эвакуировать людей оперштаб решил из 17 МКД в радиусе 200 метров от воронки. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек. Полный список адресов — в отдельном нашем материале.

Напомним: вчера в Белгороде расселили многоэтажку на Шаландина. По предварительным данным, в земле рядом со зданием может находиться ещё один боевой снаряд. Также из-за нештатного сброса боевого снаряд вечером 20 апреля в районе улицы Ватутина произошёл взрыв: в результате образовалась воронка диаметров 20 метров, которую уже оперативно засыпали. Жертв нет. 

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#Артем Черненко#Воронка#Вода#Белоблводоканал#Переселение#Сапёры#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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