Белоблводоканал отключил воду в эвакуируемых из-за взрывоопасного предмета домах

Напомним: вчера в Белгороде расселили многоэтажку на Шаландина. По предварительным данным, в земле рядом со зданием может находиться ещё один боевой снаряд. Также из-за нештатного сброса боевого снаряд вечером 20 апреля в районе улицы Ватутина произошёл взрыв: в результате образовалась воронка диаметров 20 метров, которую уже оперативно засыпали. Жертв нет.