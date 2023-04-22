Белоблводоканал отключил воду в эвакуируемых из-за взрывоопасного предмета домах

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Пресс-служба Белоблводоканала сообщает, что отключение воды произойдёт:
Воду отключат «на время проведения работ»: имеется в виду эвакуация домов по этим адресам. Происходит всё из-за найденной сапёрами взрывоопасного предмета под окнами дома на Шаландина, 15.
Отметим, что эвакуировать людей оперштаб решил из 17 МКД в радиусе 200 метров от воронки. По словам Вячеслава Гладкова, это больше трёх тысяч человек. Полный список адресов — в отдельном нашем материале.
Напомним: вчера в Белгороде расселили многоэтажку на Шаландина. По предварительным данным, в земле рядом со зданием может находиться ещё один боевой снаряд. Также из-за нештатного сброса боевого снаряд вечером 20 апреля в районе улицы Ватутина произошёл взрыв: в результате образовалась воронка диаметров 20 метров, которую уже оперативно засыпали. Жертв нет.