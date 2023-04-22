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Белгородцы пережили мощный взрыв, а гранату — не все: итоги недели

22 апреля 2023, 08:14
Фото: Bel.ru
На этой неделе Белгород вновь попал на первые полосы повестки России, и вновь из-за ЧП. О том, как это было и что ещё успело произойти, расскажем ниже.

Когда воронка не связана с кофе

Поздним вечером 20 апреля в Белгороде произошло крупное ЧП. На перекрёстке Ватутина — Губкина после взрыва образовалась 20-метровая воронка. Взрывная волна повалила линии электропередачи, выбила окна в ближайших многоэтажках, подбросила машину на крышу магазина «Пятёрочка». Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34. Об этом сообщили в Минобороны.

Журналисты Бел.Ру были на месте происшествия ночью после взрыва, в гуще событий. Репортаж в режиме реального времени вёл главный редактор Евгений Грицков.

Происшествие было крупным. Тем не менее, большинство белгородцев отреагировали на него без лишних эмоций. Даже те, кто находился в центре событий и чьи квартиры пострадали. Успокаивали людей тоже по-простому: предлагали поехать в гостиницу и выпить чаю с булочками.

Пострадавшие были — трое. Две женщины сейчас находятся в больнице: у одной сотрясение мозга, вторая попала в медучреждение после гипертонического криза. К счастью, обошлось без жертв.

Свист, грохот, булочки. Как расселяли пострадавший от падения снаряда дом в Белгороде
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Граната победила

Если вы не читали эту историю, она точно вам покажется абсурдной. Жертвы взрывов появляются не только в результате СВО, но и в результате посиделок с друзьями.

В Белгороде на улице Серафимовича погиб местный житель во дворе дома — при взрыве гранаты. Мужчине было 32 года. Он и ещё один 27-летний белгородец пришли в гости к хозяйке дома. Во время застолья возник конфликт, который 27-летний подозреваемый разрешил силой — принёс во двор гранату и выдернул чеку.

32-летний мужчина погиб на месте, а подозреваемого и хозяйку дома госпитализировали с травмами. Губернатор Вячеслав Гладков, комментируя ЧП, отметил, что жильцы дома вели асоциальный образ жизни.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ и за покушение на убийство двух человек по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящий момент расследование продолжается.

Житель Белгорода погиб при взрыве гранаты во дворе дома
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Кто виноват в проблемах со строительством

В Белгородской области есть проблемы со строительством. Их признал и губернатор Вячеслав Гладков. Связывает глава региона такие сложности во многом с отголосками плохой работы бывшего замгубернатора Евгения Глаголева, которые есть до сих пор. Возглавлял Глаголев, который сейчас находится под следствием, областной департамент строительства и транспорта.

В частности, пагубное влияние, по мнению губернатора, Глаголев оказал на проектирование — оно разрушено. И восстановить его пока не удалось Оксане Козлитиной и Владимиру Базарову.

Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области
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Хватит прятать номера

Недобросовестные автомобилисты больше не смогут избежать штрафов за неуплату парковки в областном центре. Это возможно, если инициативу горсовета Белгорода одобрят.

Тогда сотрудники, которые следят за парковками у разных учреждений, смогут сдирать с номеров на автомобиле наклейки и всё остальное, что будет мешать установке личности владельца машины. Интересно, что распространиться такие изменения могут и на бесплатные парковки. К тому же, процесс открытия номеров авто должен быть записан на видео. Важно не причинять ущерб имуществу белгородцев.

В Белгороде хотят разрешить сдирать на парковках закрывающие номера машин наклейки
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#Вячеслав Гладков#Евгений Глаголев#Итоги недели#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Разрушения#Воронка#Чп#Граната#Пострадавшие#Парковки#Проектирование
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