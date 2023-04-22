Белгородцы пережили мощный взрыв, а гранату — не все: итоги недели

Тогда сотрудники, которые следят за парковками у разных учреждений, смогут сдирать с номеров на автомобиле наклейки и всё остальное, что будет мешать установке личности владельца машины. Интересно, что распространиться такие изменения могут и на бесплатные парковки. К тому же, процесс открытия номеров авто должен быть записан на видео. Важно не причинять ущерб имуществу белгородцев.