Белгородцы пережили мощный взрыв, а гранату — не все: итоги недели

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Поздним вечером 20 апреля в Белгороде произошло крупное ЧП. На перекрёстке Ватутина — Губкина после взрыва образовалась 20-метровая воронка. Взрывная волна повалила линии электропередачи, выбила окна в ближайших многоэтажках, подбросила машину на крышу магазина «Пятёрочка». Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34. Об этом сообщили в Минобороны.
Журналисты Бел.Ру были на месте происшествия ночью после взрыва, в гуще событий. Репортаж в режиме реального времени вёл главный редактор Евгений Грицков.
Происшествие было крупным. Тем не менее, большинство белгородцев отреагировали на него без лишних эмоций. Даже те, кто находился в центре событий и чьи квартиры пострадали. Успокаивали людей тоже по-простому: предлагали поехать в гостиницу и выпить чаю с булочками.
Пострадавшие были — трое. Две женщины сейчас находятся в больнице: у одной сотрясение мозга, вторая попала в медучреждение после гипертонического криза. К счастью, обошлось без жертв.
Если вы не читали эту историю, она точно вам покажется абсурдной. Жертвы взрывов появляются не только в результате СВО, но и в результате посиделок с друзьями.
В Белгороде на улице Серафимовича погиб местный житель во дворе дома — при взрыве гранаты. Мужчине было 32 года. Он и ещё один 27-летний белгородец пришли в гости к хозяйке дома. Во время застолья возник конфликт, который 27-летний подозреваемый разрешил силой — принёс во двор гранату и выдернул чеку.
32-летний мужчина погиб на месте, а подозреваемого и хозяйку дома госпитализировали с травмами. Губернатор Вячеслав Гладков, комментируя ЧП, отметил, что жильцы дома вели асоциальный образ жизни.
Следователи возбудили уголовное дело за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ и за покушение на убийство двух человек по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящий момент расследование продолжается.
В Белгородской области есть проблемы со строительством. Их признал и губернатор Вячеслав Гладков. Связывает глава региона такие сложности во многом с отголосками плохой работы бывшего замгубернатора Евгения Глаголева, которые есть до сих пор. Возглавлял Глаголев, который сейчас находится под следствием, областной департамент строительства и транспорта.
В частности, пагубное влияние, по мнению губернатора, Глаголев оказал на проектирование — оно разрушено. И восстановить его пока не удалось Оксане Козлитиной и Владимиру Базарову.
Недобросовестные автомобилисты больше не смогут избежать штрафов за неуплату парковки в областном центре. Это возможно, если инициативу горсовета Белгорода одобрят.
Тогда сотрудники, которые следят за парковками у разных учреждений, смогут сдирать с номеров на автомобиле наклейки и всё остальное, что будет мешать установке личности владельца машины. Интересно, что распространиться такие изменения могут и на бесплатные парковки. К тому же, процесс открытия номеров авто должен быть записан на видео. Важно не причинять ущерб имуществу белгородцев.