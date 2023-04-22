«Я в ад стрелял»: 22 апреля исполняется 10 лет со дня страшной трагедии в Белгороде

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:45
22 апреля 2013 году Сергей Помазун открыл стрельбу в магазине «Охота» на Народном бульваре, а затем выбежал на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, в том числе две школьницы расположенной рядом гимназии № 9. Жертвами стали 43-летний Александр Иваськов, 40-летний Игорь Малыхин, 49-летний Игорь Болдырев и 29-летний Михаил Шамшурин, а также две ученицы расположенной рядом гимназии № 9 — 14-летняя Алина Чижикова и 17-летняя София Гуцуляк.
Поиски белгородского стрелка продолжались полутора суток. Его задержали курские полицейские, которые патрулировали территорию недалеко от белгородского железнодорожного вокзала.
В ходе экспертиз Помазун был признан вменяемым. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Он отбывает наказание в самой северной пожизненной колонии России — «Полярной сове».