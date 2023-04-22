«Я в ад стрелял»: 22 апреля исполняется 10 лет со дня страшной трагедии в Белгороде

22 апреля 2013 году Сергей Помазун открыл стрельбу в магазине «Охота» на Народном бульваре, а затем выбежал на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, в том числе две школьницы расположенной рядом гимназии № 9. Жертвами стали 43-летний Александр Иваськов, 40-летний Игорь Малыхин, 49-летний Игорь Болдырев и 29-летний Михаил Шамшурин, а также две ученицы расположенной рядом гимназии № 9 — 14-летняя Алина Чижикова и 17-летняя София Гуцуляк.