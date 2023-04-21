За три месяца с начала 2023 года при пожарах погибло 27 белгородцев

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
За первый квартал текущего года (с января по март) на территории Белгородской области зарегистрировали 323 пожара. Погибло 27 человек. Травмы получили ещё восемь, а прямой материальный ущерб был причинён в размере более 13 млн рублей. При этом спасти сумели 13 человек.
Если говорить про количество пожаров, то мы наблюдаем уменьшение их числа почти на 27%. Это серьёзное падение в этом направлении.
Сергей Потапов
Наибольшее количество пожаров было зарегистрировано в жилом секторе — 40% (129 пожаров). При этом погибли 24 человека и шесть получили травмы.
Основные причины пожаров остаются традиционными: