За три месяца с начала 2023 года при пожарах погибло 27 белгородцев

За первый квартал текущего года (с января по март) на территории Белгородской области зарегистрировали 323 пожара. Погибло 27 человек. Травмы получили ещё восемь, а прямой материальный ущерб был причинён в размере более 13 млн рублей. При этом спасти сумели 13 человек.