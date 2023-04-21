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За три месяца с начала 2023 года при пожарах погибло 27 белгородцев

21 апреля 2023, 10:05
Фото: 1MI
Спасти удалось 13 человек. Чаще всего возгорания происходили в жилом секторе. Подробнее рассказал начальник управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.
Сюжет
МЧС

За первый квартал текущего года (с января по март) на территории Белгородской области зарегистрировали 323 пожара. Погибло 27 человек. Травмы получили ещё восемь, а прямой материальный ущерб был причинён в размере более 13 млн рублей. При этом спасти сумели 13 человек.

Если говорить про количество пожаров, то мы наблюдаем уменьшение их числа почти на 27%. Это серьёзное падение в этом направлении.
Сергей Потапов

Наибольшее количество пожаров было зарегистрировано в жилом секторе — 40% (129 пожаров). При этом погибли 24 человека и шесть получили травмы.

Основные причины пожаров остаются традиционными:

  • неосторожное обращений с огнём (91 пожар);
  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (119 случаев);
  • нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (39 пожаров).
Почему возникший при обстреле пожар белгородцы тушили самостоятельно?
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#Кристина Семенчук#МЧС#Гибель#Пожары#Чп#Происшествия#Белгородская область#Сергей потапов
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