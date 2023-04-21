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Взрыв в Белгороде попал на камеры видеонаблюдения

20 апреля 2023, 22:11
Фото: кадр из видео
В Сети появилось видео, на котором слышно свист, а после — раздавшийся взрыв. ЧП произошло вечером 20 марта. Жертв нет, но есть пострадавшие.
Сюжет
Взрыв

Пользователи соцсетей опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован взрыв. До оглушающего звука и яркой вспышки слышно свист, о котором ранее писали очевидцы.

Происшествие случилось после 22:00. В Белгороде раздался взрыв, на месте ЧП образовалась воронка радиусом 20 метров.

Как заявили в Минобороны РФ, причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.

По предварительной информации, жертв нет. Пострадали две женщины. Одну госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У второй — ссадины, ей оказали помощь на месте.

Повреждено четыре квартиры в МКД на улице Шаландина, а также четыре машины. Желающим предложили на время проехать в гостиницы.

Видео: БЭИ в ВК
На месте взрыва в Белгороде найдена вторая воронка
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