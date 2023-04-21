Взрыв в Белгороде попал на камеры видеонаблюдения

Posted Сегодня, 22:11
Published Сегодня, 22:11
Modified Сегодня, 22:13
Updated Сегодня, 22:13
Пользователи соцсетей опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован взрыв. До оглушающего звука и яркой вспышки слышно свист, о котором ранее писали очевидцы.
Происшествие случилось после 22:00. В Белгороде раздался взрыв, на месте ЧП образовалась воронка радиусом 20 метров.
Как заявили в Минобороны РФ, причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.
По предварительной информации, жертв нет. Пострадали две женщины. Одну госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У второй — ссадины, ей оказали помощь на месте.
Повреждено четыре квартиры в МКД на улице Шаландина, а также четыре машины. Желающим предложили на время проехать в гостиницы.