Воронка 20 метров, раненые, разрушения: что известно о взрывах в Белгороде 20 апреля

Также подробности о произошедшем Бел.Ру рассказала жительница дома на Шаландина: «Взрыв, подпрыгнула! Думаю, что случилось? Но я не ожидала, что попадёт именно к нам. А вы знаете, никогда не веришь в плохое, думаешь, что всё хорошо».