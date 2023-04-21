Воронка 20 метров, раненые, разрушения: что известно о взрывах в Белгороде 20 апреля

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Жители Белгорода и области услышали сильный гул в небе и взрыв около десяти часов вечера 20 апреля. Через некоторое время стало известно о появлении на перекрёстке Губкина — Ватутина большой воронки радиусом 20 метров. Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей, остекление в многоэтажке и повалило столбы линии электропередачи, на крышу близстоящей «Пятёрочки» закинуло автомобиль.
В 22:30 место происшествия оцепили, людей попросили покинуть место взрыва. Не пускали даже тех, кому нужно было пройти домой. На месте работали военные, оперативные и аварийные службы. Место взрыва выглядело ужасающе — развороченный асфальт, куски газона на тротуаре. На место ЧП продолжали пребывать кареты скорой помощи.
Позже выяснилось, что недалеко от места взрыва была найдена вторая воронка.
По информации ведомства, при выполнении полёта Су-34 ВКС произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. Проводится расследование.
В результате вчерашнего ЧП в Белгороде пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали. У одного пациента обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Его жизни ничего не угрожает. У ещё одной пожилой женщины поднялось давление. Женщина находится под наблюдением врачей. Третий пострадавший от госпитализации отказался.
О моменте взрыва журналисту Бел.Ру рассказала жительница проспекта Ватутина. Она услышала звук свиста, который, по её словам, ни с чем не сравнить: «Это самое страшное, что я слышала за всё время». Буквально 10 секунд шатало дом.
Также подробности о произошедшем Бел.Ру рассказала жительница дома на Шаландина: «Взрыв, подпрыгнула! Думаю, что случилось? Но я не ожидала, что попадёт именно к нам. А вы знаете, никогда не веришь в плохое, думаешь, что всё хорошо».
Впечатлениями также поделился с журналистами ГТРК «Белгород» местный таксист. В момент взрыва он ехал вместе с пассажиркой. В то время они находились около парковки. Когда произошёл взрыв, водитель резко затормозил. Разлетевшиеся фрагменты посыпались на крышу машины: «Краем глаза вижу, что за машиной происходит. Там — взрыв. Машина, которая стояла на парковке, просто улетает куда-то».
Мужчина отъехал и вызвал на место происшествия полицию.
По данным на 00:49, повреждения получили четыре автомобиля и четыре квартиры на улице Шаландина. В 10:32 21 апреля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что дом на Шаландина обследуют строители.
Важно убедиться, что несущие конструкции в нормативном состоянии и исключить возможные деформации в будущем. Предварительно, на 4-м этаже потребуются проекты усиления и демонтажа железобетонных панелей. Конструктивную схему восстановят за счет металлоконструкций с заполнением бетоном.
Валентин Демидов
В квартирах готовятся к началу восстановительных работ. С собственниками составляют акты.
В результате взрыва было разрушено дорожное полотно на перекрёстке Губкина — Ватутина. Восстановить его должны до понедельника.
Очень большой объём работ необходимо выполнить, чтобы повреждённое полотно убрать, чтобы всё-таки качественно улица была покрыта твёрдым покрытием, и в связи с тем, что в рабочие дни интенсивное движение, основная часть работ должна быть выполнена в субботу-воскресенье.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По данным Валентина Демидова, дорожники сделали побетонку и режут кромку асфальта. Как только позволит погода, приступят к асфальтированию.
В 23:55 на месте происшествия находился заммэра Белгорода Василий Голиков. Он общался с жителями, которые оказались в центре событий на улице Шаландина. Чтобы уговорить людей покинуть свои дома, Голиков предложил им поехать на время в отель и организовать «чай с булочками».
Утром 21 апреля стало известно, что трёхподъездный пятиэтажный дом рядом с местом взрыва решили полностью расселить. Под руководством МЧС и мэра Белгорода часть жителей отправили в гостиницу «Амакс», остальные решили поехать к родственникам. Жителей обеспечили питанием.
Воронку закопали. Начались работы по восстановлению дорожного полотна, на место привезли щебень. Машину, которая оказалась на крыше «Пятёрочки», сняли. Автомобиль сильно повреждён.