В Минстрое РФ ответили, когда будет снижение цен на жильё

В Минстрое РФ сообщили, когда ждать снижения цен на жильё. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что цены в России будут снижаться уже в ближайшее время. Глава ведомства связывает это с падением спроса на новостройки.