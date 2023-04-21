В Минстрое РФ ответили, когда будет снижение цен на жильё

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В Минстрое РФ сообщили, когда ждать снижения цен на жильё. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что цены в России будут снижаться уже в ближайшее время. Глава ведомства связывает это с падением спроса на новостройки.
Файзуллин отметил, что рынок начнёт требовать снижения цен. В связи с этим министр надеется на снижение цен в довольно короткие сроки, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».
При этом в конце марта замглавы Минстроя Никита Стасишин утверждал, что в текущей ситуации снижения цен, напротив, ожидать не стоит. Также сообщалось, что жильё в стране подорожало на 82%.