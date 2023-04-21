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В Минстрое РФ ответили, когда будет снижение цен на жильё

21 апреля 2023, 13:32
Фото: 1MI
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что цены на жильё в России будут снижаться уже в ближайшее время, сообщают «Новые известия».

В Минстрое РФ сообщили, когда ждать снижения цен на жильё. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что цены в России будут снижаться уже в ближайшее время. Глава ведомства связывает это с падением спроса на новостройки.

Файзуллин отметил, что рынок начнёт требовать снижения цен. В связи с этим министр надеется на снижение цен в довольно короткие сроки, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».

При этом в конце марта замглавы Минстроя Никита Стасишин утверждал, что в текущей ситуации снижения цен, напротив, ожидать не стоит. Также сообщалось, что жильё в стране подорожало на 82%.

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#Наталья Корявых#Россия#Строительство#Экономика#Минстрой РФ#Снижение цен на жильё#Падение спроса на новое жильё
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