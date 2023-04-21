В БГТУ им. Шухова подвели итоги конкурса «Мы — Белгородцы! Думай, решай, действуй!»

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Проректор по воспитательной деятельности и молодёжной политике БГТУ им. В. Г. Шухова Ирина Авилова в составе жюри поприветствовала финалистов открытого областного конкурса и в преддверии защиты проектов рассказала о преимуществах, которые даёт поступление и дальнейшее обучение в БГТУ им. В. Г. Шухова. Формирование у обучающихся мотивации к выбору научно-технической сферы открывает перед ними перспективы самоопределения и реализации успешной карьеры на российских предприятиях.
20 апреля в Центре высоких технологий университета состоялся финал в номинации «Наследие В. Г. Шухова: учёные будущего». Конкурс традиционно проходит в несколько этапов, в которых старшеклассники соревнуются как в командном, так и в индивидуальном турах. Последний предполагает выступление участников с исследовательскими проектами, техническими разработками в формате электронного стендового доклада. Темы в этом году варьировались от «Исследования аэродинамических характеристик модели крыла самолёта в аэродинамической трубе с целью создания модели самолёта» и «Влияния наклона оси вращения планеты Земли к плоскости эклиптики на смену сезонов» до «Особенностей интродукции сортов смородины красной отечественной и зарубежной селекции в условиях Алексеевского городского округа Белгородской области».
Знаниями физики, математики и истории померились команды «ТЕХНОЛОГиЯ», «Алгоритм» и «Живая ИСТОРИЯ». Ребята решали задачи по физике, алгебре, геометрии, размышляли на тему истории, литературы, искусства, рассказывали о достижениях страны в строительстве, культуре, спорте, освоении космоса. Впервые в текущем учебном году введена номинация «Белгородский открытый урок». Его общая тематика «Россия сегодня: ценности и смыслы» направлена на формирование у учащихся представлений о добре и зле, великодушии, патриотизме, отношении людей к Родине. По итогам финального тура трое конкурсантов получили приглашение принять участие в программе акселерации вместе со студентами БГТУ им. В. Г. Шухова.
Семинар-практикум прошёл и для учителей-предметников. В копилку учителей физики подготовлен сборник «Гидростатика» с проведёнными участниками конкурса исследованиями, решениями задач трёх туров соревнований.
За годы проведения конкурс стал по-настоящему массовым проектным движением Белгородской области, объединяющим сотни молодых интеллектуалов, создателей оригинальных идей социально значимых проектов. За 17 лет количество участников составило более 32 тысяч человек.
Проекты финалистов успешно реализуются на практике: строятся памятники, обустраиваются и архитектурно обновляются территории школ, городов и посёлков, подростки получают патенты на научные разработки и изобретения.