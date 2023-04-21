В БГТУ им. Шухова подвели итоги конкурса «Мы — Белгородцы! Думай, решай, действуй!»

20 апреля в Центре высоких технологий университета состоялся финал в номинации «Наследие В. Г. Шухова: учёные будущего». Конкурс традиционно проходит в несколько этапов, в которых старшеклассники соревнуются как в командном, так и в индивидуальном турах. Последний предполагает выступление участников с исследовательскими проектами, техническими разработками в формате электронного стендового доклада. Темы в этом году варьировались от «Исследования аэродинамических характеристик модели крыла самолёта в аэродинамической трубе с целью создания модели самолёта» и «Влияния наклона оси вращения планеты Земли к плоскости эклиптики на смену сезонов» до «Особенностей интродукции сортов смородины красной отечественной и зарубежной селекции в условиях Алексеевского городского округа Белгородской области».