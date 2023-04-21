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В Белгородской области проводится подчищающая иммунизация против кори

21 апреля 2023, 10:06
Фото: 1MI
Об этом заявил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Также в области провели работу с медработниками.

По словам чиновника, в Белгородской области случаев заболевания корью нет. В настоящее время проводится подчищающая иммунизация населения.

Уже знаем, в каких регионах появилось заболевание. Провели работу с медработниками, поскольку у нас в регионе кори не было давно, чтобы в случае выявления предотвратить дальнейшее распространение заболевания.
Андрей Иконников

Напомним, в начале года в России выросло количество заболевших корью. С подозрениями на эту болезнь к врачу обращались жители нескольких регионов страны. При этом в правительстве Белгородской области Бел.Ру ранее заявили, что благодаря ежегодной вакцинации населения эпидемия кори в 2023 году региону не грозит.

Грозит ли Белгородской области эпидемия кори в 2023 году
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#Корь#Вакцинация#Иммунизация#Заражение#Медработники#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Кристина Семенчук
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