В Белгородской области проводится подчищающая иммунизация против кори

Напомним, в начале года в России выросло количество заболевших корью. С подозрениями на эту болезнь к врачу обращались жители нескольких регионов страны. При этом в правительстве Белгородской области Бел.Ру ранее заявили, что благодаря ежегодной вакцинации населения эпидемия кори в 2023 году региону не грозит.