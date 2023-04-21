В Белгородской области проводится подчищающая иммунизация против кори

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По словам чиновника, в Белгородской области случаев заболевания корью нет. В настоящее время проводится подчищающая иммунизация населения.
Уже знаем, в каких регионах появилось заболевание. Провели работу с медработниками, поскольку у нас в регионе кори не было давно, чтобы в случае выявления предотвратить дальнейшее распространение заболевания.
Андрей Иконников
Напомним, в начале года в России выросло количество заболевших корью. С подозрениями на эту болезнь к врачу обращались жители нескольких регионов страны. При этом в правительстве Белгородской области Бел.Ру ранее заявили, что благодаря ежегодной вакцинации населения эпидемия кори в 2023 году региону не грозит.