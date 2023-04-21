В Белгородской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Белгородской области 20 апреля пропала 14-летняя девочка. Известно, что школьницу уже нашли. Предварительно следком организовал доследственную проверку.
Известно, что девочка-подросток ушла из дома в селе Замостье и села на автобус до Белгорода. Произошло это накануне утром. С тех пор местонахождение юной белгородки было неизвестно.
Как уточнили в региональном СК, в рамках проверки следователи и полицейские проводили поисковые мероприятия, опрашивали родственников и знакомых несовершеннолетней. По результатам проверки планировалось принять процессуальное решение.
Пропавшую школьницу нашли вечером того же дня.