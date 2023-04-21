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В Белгородской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

21 апреля 2023, 09:29
Фото: 1MI
Школьница ушла из дома в Грайворонском горокруге и уехала в Белгород на маршрутке, сообщает региональный СК. Вскоре пропавшего подростка нашли.
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Следком

В Белгородской области 20 апреля пропала 14-летняя девочка. Известно, что школьницу уже нашли. Предварительно следком организовал доследственную проверку.

Известно, что девочка-подросток ушла из дома в селе Замостье и села на автобус до Белгорода. Произошло это накануне утром. С тех пор местонахождение юной белгородки было неизвестно.

Как уточнили в региональном СК, в рамках проверки следователи и полицейские проводили поисковые мероприятия, опрашивали родственников и знакомых несовершеннолетней. По результатам проверки планировалось принять процессуальное решение.

Пропавшую школьницу нашли вечером того же дня.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Следком#Пропал подросток#Ск#Проверка#Школьница#Происшествия
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