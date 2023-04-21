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В Белгороде с крыши магазина сняли заброшенную туда взрывом машину

21 апреля 2023, 08:06
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
залетевшая после взрыва на крышу магазина машина
Утром 21 апреля спасатели, дорожники и коммунальные службы продолжают устранять последствия вечернего взрыва в Белгороде. На месте работает корреспондент Бел.Ру.

После незапланированного падения боеприпаса с российского самолёта Су-34 вечером 20 апреля на пересечении улицы Шаландина и проспекта Ватутина в Белгороде произошёл взрыв на трассе. Взрывной волной одну из стоявших рядом машин выбросило на крышу одноэтажного продуктового магазина.

Утром 21 апреля автомобиль спустили с крыши с помощью крана. Машина сильно повреждена, но осталась относительно целой. Видео можно посмотреть в Telegram-канале Бел.Ру.

На местах взрывов идут восстановительные работы. Дорожники ремонтируют трассу на проспекте Ватутина, идут работы в пострадавшем доме на улице Шаландина. Людей оттуда временно расселили.

Пострадало три человека: один получил закрытую черепно-мозговую травму, ещё один отказался от госпитализации, у женщины подскочило давление — её госпитализировали.


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