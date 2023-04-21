В Белгороде с крыши магазина сняли заброшенную туда взрывом машину

На местах взрывов идут восстановительные работы. Дорожники ремонтируют трассу на проспекте Ватутина, идут работы в пострадавшем доме на улице Шаландина. Людей оттуда временно расселили.



Пострадало три человека: один получил закрытую черепно-мозговую травму, ещё один отказался от госпитализации, у женщины подскочило давление — её госпитализировали.





