В Белгороде с крыши магазина сняли заброшенную туда взрывом машину

Posted 21 апреля 2023, 08:06
Published 21 апреля 2023, 08:06
Modified 21 апреля 2023, 11:20
Updated 21 апреля 2023, 11:20
После незапланированного падения боеприпаса с российского самолёта Су-34 вечером 20 апреля на пересечении улицы Губкина и проспекта Ватутина в Белгороде произошёл взрыв на трассе. Взрывной волной одну из стоявших рядом машин выбросило на крышу одноэтажного продуктового магазина.
Утром 21 апреля автомобиль спустили с крыши с помощью крана. Машина сильно повреждена, но осталась относительно целой. Видео можно посмотреть в Telegram-канале Бел.Ру.
На местах взрывов идут восстановительные работы. Дорожники ремонтируют трассу на проспекте Ватутина, идут работы в пострадавшем доме на улице Шаландина. Людей оттуда временно расселили.
Пострадало три человека: один получил закрытую черепно-мозговую травму, ещё один отказался от госпитализации, у женщины подскочило давление — её госпитализировали.