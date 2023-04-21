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В Белгороде проверят близстоящий к месту взрыва многоквартирный дом

21 апреля 2023, 15:55
Фото: 1MI
Жители утверждают, что дом при взрыве сильно трясло. Глава региона пообещал в прямом эфире провести более тщательную проверку.
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Взрыв

Жители дома №25 по проспекту Ватутина волнуются из-за состояния здания после вчерашнего взрыва. Белгородцы в прямом эфире сообщили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что дом сильно трясло.

Глава региона отметил, что проверку уже проводили и видимых повреждений не выявили. Однако позже дом ещё раз проверят.

Мы сейчас занимаемся тем, что необходимо выполнить в первую очередь: заменой асфальтового покрытия и ремонтом дома, который получил основные повреждения. Дом №25 эксперты посмотрели и видимых повреждений не нашли, но, конечно, в ближайшее время посмотрим более внимательно. Если будет необходимо, проведём строительную экспертизу. Рисковать жизнями людей никто не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 20 апреля после 22:00 в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку радиусом 20 метров. В Минобороны России сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.

Также губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших: у одной женщины появились ссадины, у второй — черепно-мозговая травма. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался.

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#Александра Склярова#Взрыв#Проверка дома#Город#Белгород#Вячеслав Гладков
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