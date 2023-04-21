В Белгороде проверят близстоящий к месту взрыва многоквартирный дом

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Жители дома №25 по проспекту Ватутина волнуются из-за состояния здания после вчерашнего взрыва. Белгородцы в прямом эфире сообщили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что дом сильно трясло.
Глава региона отметил, что проверку уже проводили и видимых повреждений не выявили. Однако позже дом ещё раз проверят.
Мы сейчас занимаемся тем, что необходимо выполнить в первую очередь: заменой асфальтового покрытия и ремонтом дома, который получил основные повреждения. Дом №25 эксперты посмотрели и видимых повреждений не нашли, но, конечно, в ближайшее время посмотрим более внимательно. Если будет необходимо, проведём строительную экспертизу. Рисковать жизнями людей никто не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 20 апреля после 22:00 в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку радиусом 20 метров. В Минобороны России сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.
Также губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших: у одной женщины появились ссадины, у второй — черепно-мозговая травма. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался.